Encapuchados roban auto y dinero en asalto domiciliario

Cuatro encapuchados asaltaron a mano armada una vivienda y, tras reducir a las víctimas, robaron un automóvil y unos G. 5 millones. El atraco fue esta mañana, alrededor de las 6:00, en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

Los bandidos redujeron a una señora de avanzada edad y a sus dos hijas, a quienes mantuvieron dentro de la casa por unos 15 minutos para perpetrar el robo.

Los asaltantes exigieron a Gloria Inés Arévalos Sagau (35) la entrega del dinero, pero la mujer respondió que no tenía, según la denuncia presentada en la comisaría 2ª. Sin embargo, los malvivientes estaban convencidos de la existencia de dinero, encerraron a las víctimas en el interior de la casa y revisaron los roperos y armarios para encontrar unos G. 5 millones.

Arévalos Sagau es docente y con su familia manejan una farmacia.

Los marginales escaparon en un automóvil Toyota Allion, de color dorado y matrícula CBR 447, propiedad de Arévalos Sagau. El vehículo fue poco después en la vía pública del barrio San Isidro, distante a unos 3 kilómetros del escenario del asalto.

Un testigo dijo a la Policía que un hombre, de estatura alta y contextura media, abandonó el auto al costado de una playa de vehículos.

La casa asaltada no cuenta con circuito cerrado. No obstante, los investigadores gestionaron vía judicial el acceso a las cámaras instaladas en las inmediaciones de la vivienda de las víctimas como en las cercanías del lugar donde fue abandonado la Toyota Allion.

Agentes de Criminalística igualmente se constituyeron al escenario del asalto para levantar evidencias para buscar la identificación de los autores.

Las sospechas apuntan a personas cercanas a las víctimas, ya que los asaltantes manejaban que tenían dinero.