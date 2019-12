PGN limita recursos para 205.000 adultos mayores

La ley de presupuesto 2020 sancionada por el Congreso asigna alrededor de G. 1,3 billones para financiar la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza, pero no recursos adicionales para extender el beneficio.



El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 prevé abonar la pensión alimentaria a un total de 205.976 adultos mayores de 65 años que están en situación de pobreza, lo que implica una cobertura del 99% del total que se tiene a nivel país en estas condiciones.

Estos datos están en el informe presentado en su momento por el Ministerio de Hacienda al Congreso con el proyecto de ley de presupuesto, que luego fue sancionada por los legisladores sin modificación.

El PGN que entrará a regir el 1 de enero contempla poco más de G. 1,3 billones (US$ 215,2 millones) para cubrir la pensión para el ya citado número de personas. Según Hacienda, en el caso de que se llegue a aumentar la cantidad de beneficiarios, se necesitarán US$ 80 millones más, que por ahora no están previstos en ninguna parte.

Podría duplicarse

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, dijo que según la encuesta de hogares, los adultos mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión son casi 400.000 y hoy el programa llega a 200.000. “En un primer ejercicio, los potenciales beneficiarios podrían ser el doble”, advirtió.

La nueva normativa que será promulgada, ahora que el Congreso ya rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley 6381/19, que modifica y amplía la Ley 3728/09 (que establece el derecho a la pensión alimentaria de personas adultas mayores en situación de pobreza), abre justamente las puertas a la incorporación de más personas, al sustituir el término “en situación de pobreza” por “en situación de vulnerabilidad social”, sin definir muy bien qué implica esto último.

Pagos desde 2010

A noviembre, el número de beneficiarios ya llega a los 198.207, que demandaron recursos por más de 1,1 billón (US$ 176,3 millones), a lo que se deberá sumar el pago correspondiente al último mes, el próximo 23, para cerrar el año.

Hoy la pensión alimentaria que el Estado paga mensualmente a cada adulto mayor llega a los G. 528.141, pero para el próximo año subirá a G. 548.210, atendiendo a que se actualiza de acuerdo a la última modificación del salario mínimo que entró a regir en julio.

Un informe del Ministerio de Hacienda da cuenta de que desde la implementación de la ley del programa de pensión alimentaria, es decir desde agosto de 2010 a noviembre del presente año, ello ya demandó más de G. 5,7 billones (US$ 907,6 millones).

Según Hacienda, con la nueva ley aprobada por el Congreso, en cinco años se necesitaría un adicional –a lo que ya se está pagando hoy– de por lo menos US$ 400 millones para cubrir el pago a nuevos pensionados.

Fuente: ABC Digital.