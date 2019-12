Reportan localización de minguera desaparecida en España

La joven minguera Cynthia Carolina Otazú Florentín, que llevaba varios días desaparecida en España, fue finalmente localizada, según indicó la organización SOS Desaparecidos del país europeo, que fue la misma que alertó de su desaparición. Hasta el momento no hay confirmación por parte de Cancillería sobre el hallazgo ni el estado de la compatriota.



La organización reportó que la compatriota fue finalmente encontrada, aunque no se detallan las circunstancias de su hallazgo. Hasta el momento, la información no ha podido ser confirmada por las autoridades nacionales. En contacto con el Consulado Paraguayo en España indicaron que aún no han recibido tal comunicación.



El director de Asuntos Consulares de la Cancillería Nacional, Juan Ignacio Livieres, también indicó que por el momento no tienen más informaciones que las anunciadas ayer, con respecto a que proseguía la búsqueda de la joven.



La Cancillería Nacional emitió un comunicado informando que desde el “10 de diciembre se encuentra realizando gestiones ante los organismos de seguridad pertinentes para ubicar a la connacional”.



Otazú Florentín fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre de la localidad de Leganés, Madrid. La joven es oriunda de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, y llevaba menos de un año en España.