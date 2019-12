Fonacide no se invirtió donde corresponde

La organización anticorrupción Reacción presentó su informe de monitoreo 2019 sobre el uso de los recursos del Fonacide en Ciudad del Este y concluyó que la municipalidad no priorizó invertir donde corresponde. También evidenció que este año no se ejecutaron obras y que gracias al trabajo de los jóvenes de la ONG, entre los años 2015 y 2017, se ha logrado incrementar en un 400% el correcto uso de estos fondos.

El informe fue dado a conocer durante una presentación que se desarrolló ayer en un complejo gastronómico de Ciudad del Este. Representantes de la organización explicaron que en el monitoreo de este año se volvieron a encontrar que los recursos del Fonacide no se invirtieron en las instituciones educativas más necesitadas del municipio según indica el listado de priorización elaborado en conjunto por el Ministerio de Educación y la Municipalidad de CDE.

El director de Reacción, David Riveros, reconoció que este año fue muy peculiar por la coyuntura política, que involucró la destitución de Sandra McLeod de la administración municipal y asunción de Miguel Prieto, así como otros factores, sin embargo la comuna no priorizó invertir donde corresponde cuando tuvo a su disposición toda la información en cuanto a las necesidades de las escuelas proveídas por la organización.

«Este año no va a haber obras del Fonacide ejecutadas, las licitaciones que se aprobaron la semana pasada y las que ya se heredaron de la época de Perla de Cabral y la administración Zacarías, no benefician a las instituciones más necesitadas», sostuvo al tiempo de agregar que tienen conocimiento de que la administración municipal tiene intensiones de invertir mejor los recursos.

Otro dato que se dio a conocer fue que la comunidad educativa, integrada por padres, docentes y estudiantes, no sabe que su escuela o colegio debe recibir beneficios del Fonacide o que están en la lista de las más carenciadas. «En consecuencia nunca exigen porque ni siquiera saben que el fondo les debería llegar, hay muchos límites en acceso a la información pública, el Consejo Municipal de Educación es frágil, hubo mucha irresponsabilidad de Sebastián Martínez, que es su director, hacer de que se cumpla con su perioricidad de las reuniones y que afectó finalmente a la priorizacion del año que viene», dijo.

Riveros expuso también que a través de una investigación que ya fue presentada internacionalmente en la cumbre de gobierno abierto en Ottawa, capital de Canadá, y que próximamente será publicada en una revista científica de los Estados Unidos, se demuestra que el trabajo desarrollado por Reacción junto a estudiantes secundarios y universitarios, utilizando datos abiertos ha logrado incrementar en un 400% la inversión de los recursos del Fonacide periodo 2015-2017.

«Hasta donde sabemos, CDE es la única ciudad que monitorea el Fonacide porque estamos nosotros acá, sin monitoreo es muy difícil que se invierta mejor y nosotros creemos que en si CDE va así de mal posiblemente en muchos otros lugares va peor».

Otro punto importante del informe es que la capital del Alto Paraná es la ciudad que más dinero recibe del Fonacide, con G. 92.393 millones, dejando a Asunción en segundo lugar, con una brecha de G. 35.368 millones de diferencia. A pesar de esto, la situación de infraestructura educativa sigue siendo pésima. En el municipio aun hay escuelas con peligro de derrumbe, goteras y alumnos de dan clases bajo árboles.