Gaudí: reencuentro y sorpresa

Emocionados por volver a encontrarse con los seguidores que conquistaron con su música desde los años 90, pero expectantes ante la idea de descubrir un público nuevo, Gaudí se prepara para su retorno a escena con un concierto este miércoles 18 en Sacramento Brewing Co.



La banda se inició en 1992 y lanzó su disco debut “Radio fábula” en 1996, con todas las canciones escritas por los integrantes del grupo. Luego, en 1999, llegó “Turbo”. Mucho tiempo después, en 2010, editaron su último álbum llamado “La vida es más”.

El grupo actualmente está integrado por Aldo Natalizia (voz y guitarra), Óscar Rivas (bajo y voz) y Pincho Villalba (batería y percusión). La formación inicial incluía al pianista Fran Villalba.

Ahora Gaudí está de regreso y prepara un concierto que los tiene anticipando “sensaciones diferentes”, según expresó Natalizia. Esa afirmación surgió luego de hablar sobre cómo ahora, gracias a las plataformas digitales, fueron descubiertos por un público más joven, y de que este miércoles podrían converger el público de inicios de los 90 y los curiosos que los descubrieron en la “era Spotify”.

“Son dos grupos diferentes de personas y creo que los dos son interesantes”, manifestó Aldo. En dicho sentido, dijo que será un reencuentro con el público de los 90 y una sorpresa para los nuevos. “El reencuentro es genial, y la posibilidad de poder descubrir algo nuevo que te guste también es genial, porque te amplía”, indicó.

Gaudí “fue un proceso creativo totalmente honesto y contracorriente hace mucho tiempo, que generó algún tipo de impacto en su momento en Paraguay”, consideró Natalizia “con mucha humildad” al recordar sus inicios.

Manifestó que en aquellos años “no era nada sencillo encontrar un movimiento o grupo de personas con quien hablar o compartir”, como lo hay ahora gracias a la “mayor libertad” que se fue generando con el correr del tiempo. “De hecho era muy difícil sonar en la radio y si no sonabas en la radio no existías, porque también grabar era difícil. Hacerse conocer era completamente diferente, entonces el hecho de poder llegar hoy a más gente es también para nosotros una oportunidad de ver cómo te toma alguien que no te conoce”, subrayó.

Nuevas vivencias

Si hoy hay un retorno de Gaudí, este definitivamente los encuentra “en un lugar diferente” en sus vidas, según confirmó Aldo. Sobre todo en las relaciones personales están “mucho más maduros y más cómodos”, por lo que para ellos “volver a habitar” sus canciones “es muy emocionante”.

“Nosotros empezamos a tocar en el año 1992. Eran momentos muy diferentes en la historia del Paraguay, la historia de la música, y tocamos hasta comienzos del año 2000. Entonces pasaron muchas otras cosas en el Paraguay, en nuestras vidas, y ahora es un momento donde creo que estamos en un lugar diferente”, aseguró.

Además, el músico señaló que este es un regreso que lo hacen con “humildad”, sabiendo que hay bandas que siguieron tocando y haciendo carrera todo este tiempo. “Volvemos a tocar con un respeto enorme a todo lo que hoy es la escena y a todo lo que la gente fue logrando”, manifestó. Si ahora dicen “acá estamos”, explicó, es un volver a estar “pero como una opción más, desde el respeto y la admiración total a toda la gente que empezó después y que nunca soltó”.

Aunque ahora no presentarán músicas nuevas, porque harán un repaso por sus tres discos de estudio, Natalizia dejó abierta la posibilidad de que en el futuro sea lanzado algo nuevo de Gaudí, pero que prefieren dar este concierto y que las cosas tomen su curso natural. “Si no forzás las cosas a veces salen solas y bien”, indicó.

Ese fluir natural fue justamente lo que hizo que, tras volver a ensayar, se dieran cuenta de que necesitaban esa energía que se completa con el hecho de presentarse en vivo ante la gente. Si no se hubieran sentido bien en la sala de ensayo, les iba a ser “muy difícil dar ese otro paso”, afirmó. “Al final tiene que ver todo con cómo somos los seres humanos, somos personas en relación y cuando da gusto, da gusto”, añadió Aldo.

“Ganas, ansiedad y nervios” se mezclan antes del concierto del miércoles, según refirió, pero que la “felicidad total” será con la gente, afirmó, “porque finalmente el compartir es lo más importante”.

