Rinden cuentas en la Gobernación

Secretarios y jefes de diferentes reparticiones de la Gobernación de Alto Paraná presentaron esta mañana su informe de gestión. Se anunció inversión en obras y en complemento nutricional para estudiantes.

“Estamos llegando al termino del 2019 y hemos visto la necesidad de compartir los logros con ustedes. Tuvimos días de mucho trabajo, de mucha alegría, también de mucha tristeza. Pero la vida continúa. Agradezco a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de la Gobernación somos todos y todas. Quiero ser exigente en el momento de la evaluación. Nos colocamos un 6 este año. Quiero que para el año pasado esto mejore. Necesitamos mejorar la gestión”, indicó el gobernador Roberto González Vaesken (ANR).

Seguidamente también manifestó que esta administración departamental se ha caracterizado por ser diferente a las anteriores. “Somos una Gobernación diferente, que ha cambiado completamente la óptica de hacer política. Primero porque los gobernadores anteriores trabajaban por su partido político. Nosotros hemos abierto la Gobernación a todos. Contamos con una multibancada en la Junta Departamental que acompaña nuestra gestión. Esto hace que tengamos impacto en las políticas que deseamos y estamos realizando”, puntualizó.

Luego, González Vaesken, fue a los números.

El gobernador anunció primeramente el ahorro en el complemento nutricional en este 2019, de cerca de G. 10.500 millones de guaraníes, a pesar de la inflación y suba del dólar. “Ahorramos con los mismos proveedores. Eso nos permite el año próximo dar merienda y almuerzo a más escolares, a unos 16.000 niños del departamento, 24 instituciones más que ingresaron en la microplanificación. En el almuerzo suman cerca de 7600 niños más. Hay que recalcar que no todas las instituciones cuentan con el complemento nutricional. El ministerio de Educación solo da 130 días para el almuerzo y merienda. Con el ahorro que hicimos vamos a llegar a 150 días, o sea 20 días más”, afirmó.

El jefe departamental también resaltó el programa de Letrina Cero, en varias instituciones educativas del departamento, especialmente las ubicadas en Itakyry. “Para febrero, con la ayuda y bendición de Dios, ya no van a existir ninguna letrina en las escuelas”, refirió.

De la misma forma apuntó que importantes inversiones del Gobierno Departamental se están haciendo en obras de mejoramiento en los hospitales de Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary y Santa Rita. «Somos el Gobierno Departamental que ha hecho la mayor cantidad de obras. Me complace informarles que hemos gastado o vamos a gastar G. 45.000 millones en 234 obras que está haciendo la Gobernación. Tenemos más de 70 obras en Ciudad del Este, más de 40 en Hernandarias, más de 35 en Presidente Franco y en casi todos los demás distritos. Obras que ya terminaron, otras en construcción y otras que se van a iniciar”, destacó, sin olvidar la tan ansiada construcción de la terminal de ómnibus del kilómetro 30, de Minga Guazú.

El gobernador del décimo departamento, tampoco se olvidó de la descentralización. “Por otro lado he levantado la bandera de la descentralización porque estoy convencido que gente de Alto Paraná está igual o mejor capacitada que la gente de Asunción. Lastimosamente el gobernador solo representa al Ejecutivo. Y depende de la relación para una mayor participación. 14.300 millones de dólares es el Presupuesto General de la Nación. El presupuesto para todas las 17 gobernaciones es solo 178 millones de dólares. El Alto Paraná tiene menos de 20 millones de dólares. El 1,2 por ciento se le da a la gente del interior. Como vamos a tener impacto de esta forma. Busco políticas públicas que llegue a la gente. Ayudamos a la gente sin mirar los colores. Mediante nuestra gestión se lograron asfaltar importantes caminos en la capital departamental. También en varios municipios donde nunca llegaron las obras. Conseguimos con Itaipú y se convirtieron en obras del Gobierno Central. También con los más grandes hospitales, como el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde no había sillas, no había baños suficientes. Hoy eso está cambiando. Pusimos nuestro dinero. Apostamos en la gente. Estamos agradecidos porque mi familia devuelve a la sociedad un poco de lo que siembra y cosecha”, afirmó.

Al término de sus palabras, de su mensaje, Roberto González Vaesken, señaló: “Estoy muy orgulloso de ser el gobernador de Alto Paraná, el primer gobernador del Alto Paraná en ser presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay. El primer presidente del Consejo que defendió el presupuesto para todas las gobernaciones. Gracias a eso logramos conseguir cerca de 90 mil millones de guaraníes más para el presupuesto de todas las gobernaciones”, finalizó.