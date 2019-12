Se suspendió la audiencia de revisión de medidas de Ulises Quintana

Finalmente, se suspendió la audiencia de revisión de medidas solicitada por el diputado Ulises Quintana, imputado por asociación criminal. El propio legislador pidió no comparecer ante la jueza Alicia Pedrozo, quien inicialmente se había inhibido pero hoy decidió encabezar la diligencia.



“Hay mucha injusticia; (la jueza Pedrozo) se inhibió el viernes y ahora dice que me va a tomar la audiencia, que no corresponde, es causal de mal desempeño de funciones y de enjuiciamiento”, criticó el legislador antes de entrar a la sala de audiencias.

Dijo que no confía en la objetividad de la magistrada, ya que, además de haberse inhibido, fue recientemente denunciada por percibir subvenciones de manera fraudulenta, por lo que solicitó la suspensión de la audiencia, lo que finalmente sucedió.

El legislador está a punto de perder su banca de diputado por Alto Paraná y la titularidad recaerá en la suplente Rocío Abed de Zacarías (ANR, cartista). Su futuro podría definirse este martes si hay sesión extraordinaria o el miércoles 18 en la ordinaria, donde se cumplirán las tres ausencias consecutivas sin justificación, que -según el reglamento interno de la Cámara de Diputados- es pasible de pérdida de banca.

La jueza fue recusada por parcialidad y mal uso de sus atribuciones. Pedrozo argumentó que en toda su carrera no tuvo una sola sanción, por lo que decidió el viernes apartarse del caso.

La causa “Berilo” va ahora al juzgado del juez Julián López, quien debe aceptar o impugnar la inhibición de Alicia Pedrozo hoy. Una vez que se confirme al juez, la defensa de Ulises Quintana insistirá con la revisión de la prisión preventiva.

