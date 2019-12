Sospechan que muerte de indígena fue crimen de odio

El indígena que sobrevivía en las calles de Asunción como reciclador y que fue asesinado por un desconocido que le disparó por la espalda mientras dormía tiene nombre y rostro. Se trata de Lorenzo Silva Arce, nacido en Tacuatí. Ahora solo resta hallar al asesino y el motivo para que pueda hacer justicia.

El humilde reciclador murió en el anonimato, puesto que desde el momento del crímen, en la madrugada del lunes hasta hoy, no se había podido identificarlo, ya que no portaba cédula de identidad y ni sus huellas dactilares figuraban en el sistema. “El ciudadano está identificado como Lorenzo Silva Arce, de 29 años de edad, oriundo de la ciudad de Tacuatí”, indicó el comisario Abel Marino Cantero, subjefe de investigación de homicidios.

“A prima facie, ya que la víctima no presentaría una ofensa mayor para nadie, no se descarta que sea un crimen motivado por odio, pero de todas formas estamos analizando las otras posibilidades”, agregó el uniformado que en conjunto con la Fiscalía investigan este caso.

Relató que siguen analizando las imágenes de circuito cerrado, que son la principal prueba para tratar de dar con el asesino. “Lo que vieron los muchachos es que en la zona del hecho, a las 2:10, pasó el auto; 2:17 dio la segunda vuelta y a las 2:45 la tercera vuelta y ahí ya se comete el hecho”, específico, a la vez de indicar que pese a la imágenes, ni siquiera aún pueden especificar si eran uno o dos los ocupantes del vehículo del cual provinieron los disparos.

Se estima que el arma con la que le habrían disparado habría sido un calibre 38, pero falta la confirmación vía Laboratorio Forense del Ministerio Público.

