Taxistas califican de ilegal llegada de Uber a CDE

CIUDAD DEL ESTE. Taxistas califican de irregular la instalación de Uber en Ciudad del Este, pues aseguran que el servicio que se brinda a través de la plataforma no cumple con las disposiciones municipales. Anunciaron que van a tomar medidas, pero no saliendo a las calles, sino exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto.



La empresa Uber anunció que hoy a partir de las 15:00, ya se podrá acceder al servicio en Ciudad del Este. Al respecto, Gustavo Espínola, presidente del gremio Taxistas Unidos del Este (Taude), dijo que se sienten huérfanos por parte de las autoridades a quienes exigen intervengan ante la instalación de Uber.

«Para nosotros es un trabajo ilegal y va en detrimento de los trabajadores paraguayos, no estamos en contra de que también trabajen, pero se tiene que trabajar cumpliendo las ordenanzas municipales y las otras normas», indicó.

Espínola mencionó que van a tomar medidas, pero no saliendo a las calles, sino insistiendo con las autoridades. «Nosotros no tenemos que pelearnos en la calle, es injusto eso».

Agregó que ya presentaron notas y hasta se habían reunido con autoridades municipales, pero hasta el momento no han recibido respuestas concretas. «Los gobernantes son los únicos que pueden atajar esto, pero por lo que vemos no tienen interés de resolver este problema», resaltó.