Berizzo tiene sus puntos cardinales

Anteayer se tuvo el calendario de las eliminatorias y el orden de partidos que espera a la selección mayor..



“Me hace ilusión empezar en casa, las eliminatorias pasan por hacerse fuerte de local y eso tiene que ser contra cualquier rival”, expresó el DT en alusión al arranque de local frente a Perú, en el juego de estreno en el combo del selectivo camino a Qatar 2022.

A decir de Berizzo, están cinco selecciones (Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú), que son las que están sobre los demás y fueron al último Mundial. “Nuestro principal rival es Perú para de alguna manera apuntar a ese quinto lugar, sin descartar que podamos pelear también contra las otras cuatro”, manifestó.

Seis fijos en el once

Se cierra casi un año del ciclo con 14 partidos dirigidos (4 de estos en la Copa América Brasil 2019) y la consulta al respecto es si tiene armada una lista o un equipo base. La respuesta fue que no tiene definido, pero que seis son los que se aseguran un lugar: “No puedo dar los nombres porque los que no estén podrían desmotivarse. De hecho mi idea sobre la suplencia es de que todos son titulares hasta antes de entrar al campo. Igual hay que estar atentos a los rendimientos de cada uno para ver si bajan o suben”, acotó.

Cómo elegir a los cinco que faltan para tener la formación ideal, y Berizzo respaldó su plan en que tiene un “pool” de todos los futbolistas que convocó que conocen su idea de juego y están convencidos de la misma. “Elegiremos a los mejores intérpretes para nuestro sistema según corresponda el partido”, explicó.

Roque Santa Cruz

Qué seguirá jugando o qué no, pero igual la mayoría considera que Roque Santa Cruz debe volver a la selección. Y qué piensa Berizzo: “Es otro jugador al que estaremos observando. Es igual que Gustavo Gómez en mis ojos. Depende de su momento, miraremos su rendimiento. Las puertas de la Albirroja están abiertas a todo el que quiera participar. No lo llamaré por teléfono pero lo estaré observando como a todo jugador”.

Esperando el arranque de las eliminatorias, el técnico albirrojo se manifiesta que “hoy no estamos dentro de los 5 clasificados, desde lo estadístico, pero, según lo que me muestran los jugadores, me siento optimista”.

Fuente: ABC Color.