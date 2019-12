Camarista desmiente vínculo con Zacarías

La camarista Miryan Meza de López, miembro del Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, desmintió cualquier vínculo con la familia Zacarías y defendió sus actuaciones en los casos que implican a los integrantes del clan político.

La magistrada remitió una nota al Diario Vanguardia para responder a una publicación de fecha de fecha 9 de diciembre de 2019, titulada «Magistrados cercanos al clan ZI suspendidos». La noticia informaba sobre el enjuiciamiento de Meza de López y de sus colegas Aniceto Amarilla e Isidro González por disponer que un condenado por abuso abandone la prisión.

«Como magistrados estamos sujetos a ser enjuiciados, esto no significa que hayamos cometido mal desempeño, así que la información de haberse comprobado mal desempeño escapa a la verdad», indica el escrito de réplica.

La nota agrega: «Escapa a la verdad, haber liberado a un supuesto abusador, porque no es cierta esa información, la decisión adoptada ha sido el mantener el arresto domiciliario por compurgamiento de pena mínima, significa esto que el enjuiciado del expolicía ha cumplido con el plazo de la prisión preventiva sin que exista una sentencia firme en el proceso, y esta circunstancia de violación de plazo razonable para la definición de un proceso (derecho constitucional) no es atribuible al tribunal de apelación, y es justamente lo que se esta estudiando en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de lo que se deduce que la información es distorsionada o mal intencionada, pues entiendo que no es ninguna persona improvisada la que escribe en su medio de comunicación. Y también no es la primera vez, que se equivocan en relación a mi labor como magistrada y en los procesos y/o intervenciones como magistrada. Reiterativamente este medio de comunicación y en forma sistemática viene emitiendo opiniones y los derechos a replica no son satisfechos, de lo que me reservo las acciones correspondientes».

El informe de réplica también señala: «El otro apartado de la información que trata sobre supuestas chicanas y decretos de prisión en el expediente que su medio nomina como Clan Zacarias, tampoco es una información verdadera, no existe en las constancias de secretaria y en los cuadernos de la misma; que ningún expediente con pedido de prisión preventiva en que haya intervenido como magistrada haya sido retenido. Que se haya cajoneado ningún expediente, todas las auditorias de gestión realizadas en mi despacho fueron contundentes en el respeto irrestricto de plazos procesales, les invito a recurrir a la fuente de la Corte a verificar si en algún expediente esta magistrada ha violado algún plazo procesal. «Cajonear expedientes» basta con que verifiquen su información y verán que existen constancias plenas de las entradas y salidas de expedientes, ademas en el proceso penal los recurrentes tienen toda la potestad de presentar urgimientos e incluso comunicar ante la Corte Suprema de Justicia cualquier tipo de retardo, probablemente la fuente secundaria de su diario, es la que permite que la información se distorsione y resulte sin sello de calidad y termine siendo no confiable».

«La prensa cumple un papel muy importante en la sociedad y ella no debe buscar solamente ser sensacionalista y vender la información debe por sobre todo ser confiable, veraz y fidedigna.

Ademas, todo procesado tiene el derecho de hacer uso de su derecho a la defensa como mejor le parezca siempre y cuando la ley se lo permita, y su contraparte se lo consienta. Los únicos procesos en los que me cupo intervenir Ministerio Publico contra Sandra Mc Leo ha sido pedidos de la fiscalia sobre prorroga extraordinaria, otorgando el pedido al Ministerio Publico su petición de mayor plazo para investigar, de lo que se puede inferir es que el Ministerio Publico ha sido el que ha peticionado y la Cámara ha obrado según lo peticionado por este órgano requirente verificado si efectivamente corresponde conforme a derecho. No he intervenido en ningún pedido de aplicación o levantamiento de medida cautelar».

«Para cualquiera de los casos, también la información es tergiversada, mal intencionada, maliciosa cuando imprimen en su diario una supuesta amistad con cualquier procesado ´de ser cierta esta información´ la fiscalia es la primera interesada y debía haber planteado algún tipo de recusacion en los procesos sin embargo no lo ha realizado jamas, esta por demás negar rotundamente el vinculo de amistad que me atribuyen, caso contrario de haber sido cierta esa información hubiera invocado como causal de apartamiento del proceso. No se puede atribuir cualquier información sin un mínimo de sustento probatorio o por lo menos haber realizado una sola entrevista a mi persona. No quiero creer que este medio se este prestando simplemente a una campaña de desprestigio hacia magistrados de la zona con algun otro fin que no sea la de informar a la ciudadania».

«Así, que dada estas circunstancias solicito a la redacción del diario realicen la publicación como corresponde, pueden concurrir a la secretaria del Tribunal y revisar los libros correspondientes y realizar las publicaciones con fuente primaria y secundaria confiables, en la fuente publica, la información del poder judicial es publica. Invoco la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba a difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas».

«Haciendo propicia la oportunidad de saludarlos respetuosamente, de estar abiertos a proporcionar información que deseen recibir siempre y cuando no perjudique las actuaciones de las causas en tramite y realicen la publicación de mi derecho constitucional a la replica solicitada, en la misma forma como lo hicieron en los enlaces; me informen de su cumplimiento a este mismo correo, con el texto publicado, ya que no obra en mi casillero ninguna rectificación realizada por su diario del anterior pedido de replica», finaliza la nota de la camarista Meza de López.