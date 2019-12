Concejal de PPQ prefiere evitar intervención tras renuncia de Ferreiro

El concejal de Asunción, Álvaro Grau (PPQ), indicó que está en contra de que continúe el pedido de intervención a la Municipalidad, teniendo en cuenta que Mario Ferreiro renunció a la Intendencia. La Junta tiene previsto designar esta noche a un intendente interino y agregó que aún no sabe por quien va a votar, pero la tendencia es sea elegido Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista).

Mientras que la concejala Rossana Rolón (ANR) anunció que pedirá que se continúe con el pedido de intervención ante la sospecha de que existen otros hechos punibles en la administración de Mario Ferreiro, su par patriaqueridista Álvaro Grau sostuvo que no apoyaría esta moción.

En comunicación con ABC Cardinal, el edil asunceno indicó que el Ministerio Público ya está investigando la supuesta caja paralela de cobro de impuestos y estimó que, en este contexto, una intervención del Ejecutivo no será útil como la intervención de la Fiscalía para detectar otras irregularidades.

Por otro lado, la Junta Municipal debe aceptar esta noche la renuncia de Ferreiro y elegir a un intendente interino entre los ediles. Se barajan los nombres de Óscar “Nenecho” Rodríguez y el también concejal “compravotos” José Alvarenga Bonzi (ANR, cartista) confirmó que tiene pretensiones de ser jefe comunal.

“En esta situación hay que aceptar la renuncia, yo estuve sondeando bastante de qué es lo que iría a pasar, yo creo que el equipo de Mario Ferreiro no podría ponerle hoy a Nenecho Rodríguez”, dijo Álvaro Grau.

“No sé por quién votaría, no tengo un candidato, el año que viene me gustaría candidatarme para la Junta Municipal, no tengo interés en una intendencia interina”, agregó también el concejal municipal.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, renunció a su cargo este viernes por la mañana tras una intervención fiscal realizada ayer en las dependencias administrativas de la Comuna por una supuesta red de recaudación paralela. La Fiscalía imputó al exjefe de Gabinete Marcelo Mancuello, a Víctor Ocampos (ex secretario municipal) y a Fernando y Beto Ferreiro (sobrinos del intendente), el ex director municipal de Recursos Humanos Aureliano Servín y la exdiputada Rocío Casco.