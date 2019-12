Mario Ferreiro y concejales como Ullón y Wagner están en la trama de coimas, acusa Soares

Camilo Soares, denunciante de un presunto esquema de facturación paralela mediante comisiones en licitaciones de la Municipalidad de Asunción indicó que la “trama” no se limita a estos funcionarios de segunda línea que fueron imputados hoy, sino que incluye al propio intendente Mario Ferreiro y a concejales oficialistas como Augusto Wagner, e incluso, el opositor del Partido Colorado, Julio Ullón. También dijo que tercerización de cobro de tributos es la “joya de la corona”.

“La trama no es Mario Ferrerio y sus acólitos que se enriquecieron nada más y formaron un grupito de Telegram. La trama es la siguiente: como las municipalidades, para aprobar una licitación el Poder Ejecutivo envía a la Junta Municipal el pliego y la Junta aprueba este pliego, la negociación es con los concejales», indicó Soares sobre la denuncia que según menciona, tiene mucho más alcance de los que inicialmente se concretó en la imputación de seis allegados a Ferreiro.

“¿Cómo funciona? Dicen: Intendente, te vamos a aprobar está licitación pero tanto nos toca a nosotros de la cometa y tanto te vas vos con la cometa y los empresarios entran en eso. Un gran negociado”, afirmó sobre las supuestas cabezas del esquema.



“Yo denunciaba nombre de empresas. Plotterpar por ejemplo, que está metido en esto, nadie se anima a denunciar porque los concejales también están metidos en esto”, remarcó sobre su acusación sobre autoridades electas de la comuna y citó al menos dos nombres. “¿Por eso hay concejales que hoy saltaron y pegaron el grito al cielo como Augusto Wagner, porque tiene un temor gigantesco de perder sus privilegios, que es la única forma que puede explicar como sustenta ese equipo electoral que tiene la Ciudad de Asunción”, declaró.

También hizo alusión directa al concejal colorado y exsecretario General y Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de Mario Abdo Benítez, Julio Ullón como uno de los que está “metido en los negocios”. “Ellos (concejales) tienen que aprobar la intervención, pero ¿porqué no aprueban? porque Ullón por ejemplo era socio comercial de los negocios de la Municipalidad. Hoy vi que decía, hay que pedir la intervención. Ojala halla llegado el momento de abrirse de los pactos de corrupción”, acusó.

De hecho, Soares indicó que uno de los motivos por los que inicialmente no se animaron a denunciar este hecho eran las buenas relaciones entre Ferreiro y Ullón, este último a su vez era bastante cercano al presidente Mario Abdo Benítez. “Yo le digo a (Alfredo) Guachiré -quién grabó audios presentados como pruebas-: Tenemos que denunciar y el también con mucho miedo me dice: Mirá, Mario Ferreiro está muy bien con el Gobierno Nacional, porque Julio Ullón es su socio de negocios y es jefe de Gabinete de Mario Abdo, y no se animaba a denunciar”, recordó.

“La joya de la corona”

Soares, que formó parte del equipo político que llevó a Ferreiro a ganar la intendencia de Asunción, refirió que los montos cobrados por las licitaciones son millonarios, pero ninguno en comparación con el intento de aplicar el nuevo sistema de cobranza de impuestos de la Municipalidad de Asunción a cargo del Consorcio TX Panamá.

“El gran negociado -y espero que la Corte Suprema de Justicia escuche claro este mensaje que se le está enviando- el gran negociado, la joya de la corona, es la tercerización de los impuestos, de los tributos, que le pusieron el eufenismo de consultoría. Ahí, de boca de ellos mismo me dijeron: a nosotros nos van a dar tantos millones y millones de dólares”.

Soares mencionó montos de entre US$ 300.000 a 500.000 como los de las supuesta coimas, pese que dichos montos son realmente muy elevados. “En un momento de desesperación para evitar que se denuncie, empiezan a decir, vamos a rendir 400.000 ahora, 300.000 allá, 500.000 aquí y allá y es vox populi entre todos los concejales el dinero que se ofrecía para coimear, está empresa es la joya de la corona de la administración Ferreiro y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.

En cuanto a Ferreiro, afirmó que mantuvo una conversación personal en marzo de este año donde el intendente supuestamente le pidió “bajar los decibles”. De esa reunión afirma no tener grabaciones, puesto que le hicieron hasta bajarse los pantalones para demostrar que no llevaba equipos de grabación.

“Ahí Mario Ferreiro me dice: Camilo, vamos na a bajar un poco los decibeles que ahora están saliendo los negocios y los muchachos están trabajando para poder recaudar y reponer esto, lo otro”, refirió según su versión de dicha conversación. Puso a disposición sus celulares para que se determine la ubicación en esa fecha de la reunión.

Salpica a fiscala que lo investiga

Respecto a los audios filtrados donde se escucha presuntamente a exdiputada de Avanza País María Rocío Casco Arce y al director de Recursos Humanos de la Comuna y activista del P-MAS Aureliano Servín Maldonado conversando con Alfredo Guachiré sobre buscar elementos para incriminar a Soares ante la justicia para “acallarlo”, Camilo acusó que en esa conversación, Casco, su exaliada cita a una fiscala “amiga”.

Si bien Soares no dió nombres, apuntó a la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, ya que mencionó que es la misma que llevó el caso de la extitular de la SEN, Gladys Cardozo, absuelta en una investigación de la mencionada agente del Ministerio Público.

En el audio difundido, según Soares se escucha decir: “Necesitamos cualquier cosa en contra de Camilo porque tenemos una fiscala que le tiene hambre. Está fiscala ya nos ayudó en el caso de Gladys Cardozo y Aníbal Ruiz. Cuando voy a buscar el caso, fueron absueltas estas personas por presentación deficiente del Ministerio Público”.

No obstante, la fiscal Acuña es la que actualmente lleva el caso elevado a juicio contra Soares y Guachiré, por una presunta malversación de fondos cuando Soares era ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el segundo era su director de Contrataciones.

Fuente: ABC Digital.