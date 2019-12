Urgirán estudio de propuesta de limitar mandato legislativo

La diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR-cartista) anunció que en marzo próximo, tras el receso legislativo, urgirá a las comisiones internas de Diputados el estudio del proyecto de ley que limita la reelección de autoridades parlamentarias.

“El proyecto refleja la necesidad de dar una señal desde la clase política; sabemos que hay una ebullición social respecto a reclamos y, entonces, me pareció un proyecto interesante, sobre todo para la juventud que necesita más oportunidades para estar en este tipo de cargos”, resaltó que la diputada que asumió la banca en sustitución de Ulises Quintana (ANR, Añetete), preso por vínculos con el presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias «Cucho».

La propuesta tiene como objetivo establecer límites en la reelección de diputados y senadores, que permitan la alternancia en el Poder Legislativo.

El documento detalla que los diputados y senadores podrán ser reelegidos en el cargo sólo por una vez en cada cámara y no podrán superar diez años de permanencia en cada una de estas institucionales, ya sea de manera consecutiva o alternada.

Igualmente específica que el tiempo en que un diputado y senador suplente haya asumido la titularidad será computado en el plazo total no pudiendo superar el tiempo de permanencia mencionado más arriba.

Por otro lado, los diputados y senadores que se presenten para cargos electivos, una vez inscripta la candidatura, deberán solicitar a la Cámara, a la que pertenecen, permiso sin goce de dieta.

Esta iniciativa se encuentra en las comisiones de asesoras de Asuntos Constitucionales y en la de Legislación y Codificación.