Cucho invoca a Dios y confía en que saldrá de prisión

Reinaldo Javier Cabaña, acusado de liderar una red de tráfico de drogas, acudió esta mañana al Juzgado para su audiencia de revisión de su prisión preventiva. Ofrece una fianza de hasta G. 10.000 millones para que le otorguen arresto domiciliario.



“A violadores presentan, se le dan y no sé por qué a mí no se me da (…). Tengo la confianza puesta en Dios y para Él nada es imposible”, dijo a los medios esta mañana el presunto narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

La semana pasada presentó, a través de sus abogados defensores, un pedido de revisión de medidas ante la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo. El supuesto líder de una desmantelada red de narcotráfico solicita al Juzgado le revocatoria de la prisión preventiva que pesa en su contra y que le otorguen arresto domiciliario en una casa ubicada en el barrio San Pablo de Asunción.

Uno de los defensores de Cucho, el abogado Wilson Marinoni, argumentó que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia. Su cliente ofrece una fianza de hasta alrededor de G. 10.000 millones entre un bien inmueble y fiadores.



Audiencia ante jueza inhibida

La audiencia de revisión de medidas es ante la jueza Pedrozo, quien se inhibió de la causa Berilo luego de la denuncia presentada por la defensa de los policías involucrados en el caso. A pesar de esto, la magistrada deberá realizar la diligencia, atendiendo a que se trata de una medida de urgencia, ya que el procesado podría dejar la cárcel.

Cucho Cabaña está acusado de los hechos punibles de asociación criminal, tráfico y comercialización de sustancias no permitidas (drogas). Para la Fiscalía Antidrogas, se trata de un capo narco que manejaba una red de drogas desde Ciudad del Este.

En la causa está acusado como cómplice del presunto narco el diputado de Colorado Añeteté Ulises Quintana (actualmente preso), además de una treintena de otros procesados, entre los cuales también hay agentes policiales.

