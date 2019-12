Rodríguez dice que tiene “bendición” de HC

Óscar “Nenecho” Rodríguez, nuevo intendente de Asunción, afirmó que Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, le dio a entender el pasado viernes que asumir el cargo dependía de él. Además, se negó a mencionar a Hugo Ramírez, a quien ayer responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a él o a su familia.



Esta mañana habló el nuevo jefe de la Comuna capitalina, Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien según Pedro Alliana, titular de la ANR, ya no forma parte de Honor Colorado. Sin embargo, Nenecho comentó que habló el pasado viernes con el ex mandatario nacional Horacio Cartes, antes de que se eligiera al nuevo intendente de Asunción.

“Él me había dicho que no tenía ningún interés y que si yo consideraba que podía llevar adelante…. pero que considere que la situación de Asunción era complicada. No sé por qué las declaraciones así del presidente del Partido (Alliana); son cuestiones políticas que vienen de otra persona por intereses -para mí- mezquinos”, aseveró.

No obstante, prefirió no dar nombres y al ser consultado si se trataba de Hugo Ramírez, a quien responsabilizó de lo que le suceda a él o a sus allegados, respondió en reiteradas ocasiones: “Ayer ya dije todo lo que tenía que decir sobre este tema”. Posteriormente, señaló que no cambió nada absolutamente de lo que dijo ayer y que se mantiene en su denuncia. Además, confesó que también habló con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añetete. “Nadie me bajó ninguna línea”, manifestó al respecto.



“Nenecho” sostuvo que desde el primer momento contaba con todos los votos para ser elegido intendente y que no defraudó a nadie. “Siete colorados han votado por mi designación, no dos tres o cuatro como algunos están queriendo instalar: dos del Partido de la Juventud, dos del Partido Hagamos y dos del Partido Liberal. Ninguno que responda directamente a Mario Ferreiro”, añadió.

En ese contexto, aseguró que no apañarán a nadie. “Lastimosamente, como esto es política, hay cuestionamientos que se hacen y se quieren instalar ciertas cuestiones”, indicó.

Por otra parte, también fue abordado con respecto a la cancelación del contrato con la empresa panameña TX. Al ser consultado sobre cómo en tan poco tiempo, es decir dos días de haber asumido el cargo, se dio cuenta de las irregularidades, siendo que todo este tiempo fue titular de la Junta Municipal, respondió: “A nosotros nos pintaron otra cosa” y también dijo que desde hacía seis meses no hablaba con Ferreiro.

“No teníamos todas las informaciones necesarias. La directora, así como el encargado del sistema informático, nos demostraron que la Municipalidad en vez de ir para adelante fue para atrás. Nosotros (…) no es que amaneció el domingo y decidimos hacer eso. Estuvimos todos reunidos y encontramos esto. Tiene innumerables irregularidades. Hay informaciones que nosotros no manejábamos acerca de la operatividad del sistema”, añadió.

Mario Ferreiro presentó su renuncia el pasado viernes en horas de la mañana luego de que en la Junta ya contaran con los votos para la intervención de la Municipalidad de Asunción. Calificó su dimisión al cargo de “un acto de grandeza” para no parar las actividades de la Comuna.

Sin embargo, cabe recordar que dicha intervención se iba a realizar tras el allanamiento de la Municipalidad de Asunción y la imputación de seis personas de su entorno por una supuesta caja paralela de recaudación en la Comuna capitalina.

