Gavilán se impone en el Top 16

El seleccionado nacional de tenis de mesa Axel Gavilán se quedó con el primer puesto en el Top 16 (invitacional) del torneo Copa Ecovita Spin.



El jugador del Lapacho se impuso en la final a Benicio Moreno, del Spin, por 4-0 (10, 7, 5, 8).

En su camino al título, Axel superó a Leyla Gómez, Sebastián López, y Santiago Osorio.

En el partido por el tercer puesto salió airoso Osorio (Salesiano), al vencer a Elías Apud (Club Deportivo de Puerto Sajonia) por 4-2 (-10, 6, 6, 5, -9, 9).

En esta llave también compitieron Darío Toranzos, Óscar Gavilán (padre de Axel), Nicolás Ayala, Lucero Ovelar, Mathías Ferreira, Manuel Morínigo, Agustín Ocampos, Freddy Salazar, David León y Víctor Aguirre (padre del internacional Marcelo Aguirre).

Campeones por categoría

Todo Competidor: 1) David León; 2) Sebastián López; 3) Manuel Morínigo y Moreno. Maxi 50: 1) Guido Beltrán (Ñemby). Maxi 30: 1) Darío Toranzos (Ñemby). Sub 18 ambas ramas: 1) Sebastián López (Salesiano) y Rebeca Cuenca (Lapacho). Sub 15 y Sub 13: Magdalena Villalba (Formosa). Sub 15 masculino: 1) Mateo Romay (Formosa). Sub 13: 1) Joaquín Ratti (Formosa). Sub 11 y Sub 9: 1) Rocco Romay (Formosa).

