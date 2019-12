Intenso movimiento de pasajeros en Terminal de Buses de CDE

La Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este recibe un promedio 6.000 personas por día desde el pasado 20 de diciembre. Se espera que este flujo se mantenga hasta el próximo 30 de diciembre.

El administrador de la terminal, Amilcar Nuñez, indicó que hay más gente que llega a la ciudad de la que va a otras. «Desde el 20 de diciembre estamos recibiendo mucha gente, más los que llegan principalmente del exterior como Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina», dijo.

Agregó que en cuanto a destino, los más concurridos son Coronel Oviedo, Caaguazú y Villarrica.

El movimiento de personas en la terminal se inicia a las 3:30 aproximadamente y se extiende hasta las 23:30.

«Los encarados de las empresas de transporte están muy contentos porque todos los buses salen prácticamente repletos».

Nuñez expuso que el precio de los pasajes se mantuvieron y que hasta el momento no han recibido denuncias de sobrecostos. «En lo que si hubo inconvenientes es en que los buses no dan abasto, y a los pasajeros no les queda de otra que esperar la próxima salida, pero además de eso eso todo se está desarrollando con normalidad», relató.