Motociclista muere tras ser embestido por un furgón

MINGA GUAZÚ, Alto Paraná. Un motociclista murió esta madrugada tras ser embestido por un furgón. El percance se produjo a las 02:30 aproximadamente, en el Km 22 de la ruta PY 02, del distrito minguero.

La víctima fatal está identificada como José Miguel Aquino Quiñónez, de 28 años, quien sufrió el accidente cuando se dirigía en dirección a Ciudad del Este, a bordo de su motocicleta de la marca Taiga, modelo TL 150, con chapa 534 BKP. El vehículo que lo embistió es de la marca Toyota, modelo Noah, color negro, que estaba guiado por Conrado Gabriel Abreu Rivarola (32).

Abreu Rivarola, manifestó que no pudo evitar la embestida debido a que no visualizó el biciclo que iba en su frente, supuestamente porque no tenía prendida las luces reglamentarias y además el motociclista no tenía puesto el chaleco reflectivo.

En el lugar se constituyeron agentes de la comisaría 8ª quienes convocaron peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional para realizar el trabajo técnico, con asistentes de la fiscal Zunilda Ocampos.