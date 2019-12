Preocupa la reputación de los “defensores” en Itaipú

Lo más alarmante no es la aparente inacción del Gobierno para defender los intereses nacionales en Itaipú, sino la mala reputación de los que tienen a su cargo los preparativos para la defensa de estos intereses, afirmó Nils Candia Gini, activista político y social.



El histórico dirigente político del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y luchador social manifestó que la mayor preocupación en el ámbito de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) no necesariamente es el “lento proceso” en la elaboración de una tesis para defender al país en el 2023, sino los que integran la estructura del Gobierno actual.

En este sentido, citó al exministro de la Reforma durante el gobierno de Luis González Macchi (1999-2003), Juan Ernesto Villamayor, actual jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, involucrado en el pasado en decisiones y acciones que afectaron al país y que son de público conocimiento, como la “casi entrega” de la otrora Antelco.

Dijo que demás está decir que “este caballero”, que en la actualidad también funge de coordinador de la Mesa Energética del Poder Ejecutivo, siempre estuvo vinculado a “intereses de extranjeros”, como el caso de la compraventa de “helicópteros inservibles”; o a la defensa de un grupo empresarial español que le inició una demanda judicial a la Municipalidad de Asunción. Aseguró que todos estos hechos fueron publicados profusamente en los medios.

Añadió que le preocupa que Villamayor esté “regulando” la marcha del desarrollo de estrategias de defensa de los intereses de nuestro país en la binacional, que sería fatal en momentos en que “ya no hay tiempo que perder” y en que los preparativos tienen que moverse “a marcha forzada” y con total transparencia. “La ciudadanía paraguaya tiene que saber y entender estos preparativos”, insistió.

Asambleas ciudadanas

Por otra parte, comentó que a través del reconocimiento otorgado por la APDH al trabajo del Ing. Pedro Ferreira (expresidente de la ANDE), coincidentemente con varios profesionales, han creído oportuno que las organizaciones sociales propicien asambleas ciudadanas en los barrios, en colegios, universidades, en las esquinas de las calles, de tal forma que este tema sea comprensible, tanto por el más humilde como por “el más encumbrado”.

Candia alertó que, así las cosas, “es evidente que nuestros derechos en Itaipú pueden ser nuevamente conculcados, porque el Brasil tiene demasiados elementos insertos en la estructura del Estado paraguayo, que solo buscan favorecer los intereses brasileños, tal como quedó demostrado con el Acta Bilateral entreguista”.

Impunidad

Sobre el punto, resaltó que preocupa la impunidad en este caso, porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, si bien despidió a José Alderete (exdirector paraguayo de Itaipú), a José Sánchez Tillería (exdirector técnico), a Hugo Saguier Caballero (exembajador paraguayo en Brasilia) y a Luis Castiglioni (excanciller nacional), ni siquiera se les aplicó una “sanción social y moral”.

Gobierno instalará equipo negociador

La Cancillería nacional ha informado que el Poder Ejecutivo promulgará este fin de mes o los primeros días de enero el decreto por el cual instalará el “Equipo Negociador” del Anexo C de Itaipú, según anunció el canciller nacional, Antonio Rivas, en el marco de la séptima reunión de la Comisión Asesora Ad Honorem para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores igualmente informaron que con la última reunión del año, llevada a cabo a mediados de diciembre, se cierra una primera etapa de los “trabajos” de la Comisión Asesora, en la que se recabaron “importantes recomendaciones” que, sin embargo, no son vinculantes.

Fuente: ABC Color.