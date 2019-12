Jueza Cinthia Garcete pisotea la ley para liberar a Zacarías Irún

La jueza penal de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete Urunaga, pisoteó el código procesal penal para liberar al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), imputado por un supuesto desvío de G. 2.174 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este. La magistrada tiene un historial de actuaciones favorables al clan Zacarías.

La jueza Garcete Urunaga benefició al senador Zacarías Irún con medidas alternativas a la prisión, pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del legislador al alegar que obstruía la investigación. Los agentes investigadores incluso presentaron pruebas cuando Zacarías Irún ordenaba a Juan Sanabria, exjefe de Prensa de la Comuna, a destruir evidencias del saqueo de la Municipalidad esteña.

El artículo 242 del código procesal penal es bastante claro sobre las circunstancias para decretar la prisión preventiva. En el inciso 3 señala: «cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular, existan hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible obstrucción por parte del imputado de un acto concreto de investigación».

Sin embargo, esa disposición fue ignorada olímpicamente por la jueza Garcete Urunaga para liberar al senador Zacarías Irún.

La magistrada dispuso que el senador no abandone el país, que cambie de domicilio y que comparezca mensualmente al juzgado para firmar el libro judicial. Zacarías ofreció una fianza de G. 3.000 millones para liberarse de la prisión con la venia de la jueza.

Antes del inicio de la audiencia convocada esta mañana la jueza ya demostraba su «servilismo» al senador Zacarías, al abrir media hora con antelación su despacho para recibir al legislador carista.

No es la primera vez que la jueza Garcete Urunaga beneficia al clan Zacarías con resoluciones favorables. La magistrada desestimó dos denuncias contra el senador colorado por supuesta usurpación de funciones públicas.

Una de las resoluciones de la jueza incluso fue usada por Zacarías Irún para la imputación de concejales opositoras por supuesta denuncia falsa.