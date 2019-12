Intendente ordena a policías a liberar a conductor ebrio

El intendente de La Paloma, Cristobal “Kiko” Villalba (ANR, cartista), ordenó a agentes policiales de una subcomisaría a que liberen a un hombre brasileño detenido por conducir borracho, según un video que se dio a conocer. El jefe comunal amenazó con ir a la sede policial acompañado de su hermana, la diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), a fin de presionar y evitar la prueba del alcotest.

Cristobal «Kiko» Villalba (ANR, cartista), intendente de La Paloma.

El incidente se produjo anoche cuando los agentes de la subcomisaría 44ª de Minga Porã, al norte de Alto Paraná, detuvieron a Dorival Marangoni (46), brasileño residente en La Paloma, por efectuar maniobras peligrosas en el tránsito. El extranjero circulaba en zic zac al mando de una camioneta Mitsubishi L 200 GLS, de color plata y chapa ZAE 632, registrada a nombre de Armando Pereira Filho, sobre la ruta VII, más conocida como supercarretera de Itaipu.

El comisario Humberto Galeano Orihuela, jefe de la subcomisaría 44ª, informó que Marangoni al principio se negó proporcionar sus documentos ni a someterse a la prueba de alcotest al invocar contactos políticos.

Luego, el brasileño se comunicó vía telefónica con el intendente Villalba y puso en altavoz para que los policías puedan escuchar la orden dada por el jefe comunal. El intendente intimó a los agentes a liberar al conductor ebrio y dejó a entender que pretendían sobornar con G. 3 millones a los policías.

Ofuscado por el incumplimiento de su orden el jefe comunal amenazó a los uniformados que se trasladará hasta el sitio del procedimiento en compañía de su hermana diputada y de un fiscal sin mencionar la identidad.

VEA EL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=u8HOqGjSZCQ&feature=youtu.be

Marangoni finalmente fue trasladado a la base de la Patrulla Caminera en Hernandarias, donde se le practicó la prueba del alcotest y el resultado salió 0,329 mg/l. El caso fue comunicado al fiscal Carlos Almada.

NIEGA TRÁFICO DE INFLUENCIA

El intendente Cristóbal «Kiko» Villalba negó que se haya comunicado vía telefónica ayer con Dorival Marangoni para ordenar su liberación y afirmó que «recién hoy» le comentó el incidente.

El jefe comunal reconoció que Marangoni es su amigo de años. «Es agricultor, mi vecino, buena gente», añadió.

Consultado si no va a accionar contra Marangoni por invocar su nombre para eludir un control policial, el intendente Villalba dijo que primeramente se «interiorizará» del caso.

DESGRABACIÓN DE LA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA

KIKE: -Que te largue ahora-

Marangoni: Está escuchando acá los (policías)

K: Y vos ahora sabés que, Dony, no le vas a dar ni un guaraní. Ni un guaraní ahora, a partir de ahora, no le vas a dar ni un guaraní. Yo quería colaborar con él. Y quería colaborar con él tres millones de guaraníes. Pero ahora yo no le voy a darle más ni uno”

M: Y están aquí. Y voy a esperar. Agradezco su colaboración

K: Y decile que te larguen, que te larguen ahora

M: Él está escuchando

K: De aquí a una hora y media yo voy a estar ahí. Voy a llevarle a la diputada (Cristina Villalba) y voy a llevar un fiscal. Esta bien

M: Esta bién

K: Te vuelvo a llamar aquí en cinco minutos, te vuelvo a llamar otra vez

M: Estamos, gracias Kiko