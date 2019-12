Levantan pedido de captura contra Rivas

El médico forense de turno del Palacio de Justicia de Asunción confirmó que Tomás Rivas (ANR, cartista) tiene problemas renales, por lo que el Juzgado levantó la rebeldía y la detención en su contra ordenada el viernes.

A pesar de su condición de salud, el legislador no estaba en el domicilio de Ybycuí que declaró en donde hacía reposo médico y su defensa sigue afirmando que hubo una confusión de casas por error del forense. Sin embargo, hoy cayó esta versión con el croquis que ofreció el diputado.

El juez penal de garantías Raúl Florentín informó que el médico forense de turno, Alejandro Fretes, confirmó hoy que el diputado Tomás Rivas padece de un cuadro que afecta a sus riñones. De esta forma, consideró válido el certificado médico que presentó el jueves último para no acudir a la audiencia en donde se tenía que definir si su causa se eleva a juicio oral y público. Se reprogramó para el 10 de febrero de 2020.

El Juzgado había declarado su rebeldía y ordenado su detención porque el viernes un médico forense se trasladó hasta el domicilio en donde supuestamente el diputado guardaba reposo, pero no encontró al legislador. Hoy el acusado por sus “caseros de oro” acudió temprano al Juzgado para evitar un eventual arresto.



La cabeza del estudio jurídico que defiende al diputado, el abogado Jorge Bogarín, sostiene que hubo un error del profesional médico, ya que su cliente afirma que el forense se fue al domicilio del padre de Tomás Rivas, que se llama igual, ubicado en la calle “Colón”, pero la casa del diputado es a dos kilómetros de ahí, sobre la arteria “Senador Fanego”.

El abogado argumentó que todos estos datos estaban detallados y que se sumó un error por homonimia de padre e hijo. Sin embargo, hoy se dio a conocer el croquis proveído por el legislador al Juzgado y solo parece el nombre genérico de una calle (Camino a Mbuyapey) y el nombre de un barrio.

Además, el forense habló con el padre del diputado, quien no le indicó nada sobre otro domicilio de su hijo, sino que se limitó a responder que no estaba en la casa. Frente a su papá el médico llamó en reiteradas ocasiones al acusado a la línea que también declaró en el croquis, pero no contestó. “Me dijo que tal vez estaba con otra llamada”, indicó el juez Florentín sobre el tema.

Fuente: ABC Digital.