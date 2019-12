Pilotos van por más kilómetros en 2020

Los pilotos Fabrizio Zaldívar, quien vivió su primer año en el Campeonato Mundial Junior de Rally, y Nelson Sanabria realizaron un balance de lo que fue esta temporada, luego del acto ofrecido por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) para homenajear y apoyarlos. Además, comentaron lo que se viene en 2020.



Buen 2019 y prometedor futuro

Fabrizio Zaldívar (18 años), el único piloto paraguayo que luego de casi dos décadas compite en el Campeonato Mundial Junior de Rally, fue reconocido por su labor este año por el Touring y Automóvil Club Paraguayo. Tras el evento, celebrado recientemente, “Fau” Zaldívar realizó una evaluación de su primer año en la JWRC y de lo que se viene en la venidera temporada 2020.

“Un reconocimiento muy bueno, me motiva mucho para seguir empujando el año que viene. Tiene un buen significado, por el gran esfuerzo que hicimos este año, tratando de hacer lo mejor tanto a nivel europeo como nacional. Entonces motiva mucho para seguir mejorando y llegar a lo más alto del podio”, comentó el joven piloto.

Con relación a su debut en el Campeonato Mundial Júnior de Rally sostuvo: “Un campeonato bastante interesante, muy bueno para empezar a participar y conocer los caminos del mundial, para aprender y sumar kilómetros. Ahora, para el año que viene, con más experiencia podremos salir a atacar un poco más. Como piloto, me dio una gran experiencia y se notó cuando volví al país”.

Sobre los proyectos, mencionó lo siguiente: “La idea es volver a hacer el Campeonato Junior 2020, como también otras carreras en Europa, que me van a ayudar a preparar para las carreras del Junior, que es el objetivo”. Sus planes también incluyen las competiciones en el plano local. “A nivel nacional, seguro vamos a estar participando del campeonato, de algunas carreras que no me coincidan con Europa o las del Campeonato Junior, siempre con el Ford Fiesta R2T de la tracción sencilla”, detalló Zaldívar, tras recibir el reconocimiento del Touring.