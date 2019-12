Investigan supuesto secuestro de un joven en Capiatá

Familiares de Christian Arturo Bordón Cabrera, un joven de de 24 años, denunciaron el supuesto secuestro del joven. El mismo salió en la madrugada del domingo de su vivienda en Capiatá y ayer recibieron mensajes desde su propio celular, exigiendo una suma de G. 5.000.000 para supuestamente no matarlo y liberarlo una vez entregado el dinero.

Bordón Cabrera que reside en barrio Roberto L. Petit, Km. 19,5 de la ruta PY02, en Capiatá, y salió a las 00:30 de su casa y ya no regresó. A las 17:15 su hermana, Rufina Jara de Riquelme, recibió un mensaje en su celular vía WhatsApp desde el número de su hermano, indicándole que lo tienen secuestrado y le exigen la suma de G. 5.000.000 para liberarlo, según la denuncia realizada ante la comisaría 8va. Central.

El informe policial, en base a la denuncia de la mujer, señala que amenazan con matar al joven de no cumplirse con la entrega del dinero. Señala además que advirtieron expresamente no avisar a la Policía «que enviara a una persona a retirar el dinero y que no trate de perseguirlo ya que tiene influencias, que se enteraría de cualquier movimiento que realice».

También detalla que realizaría una videollamda para que pueda ver a su hermano y que no se asustara por algunos golpes que ya le ocasionaron.

Según los datos, supuestamente emplazaron a la misma hasta esta medianoche para entregar esa cantidad de dinero. Sin embargo, la mujer asegura no contar con dicha suma por lo que dice temer por la seguridad de su hermano.