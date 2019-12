“Sería un autosecuestro, pero no descartamos que sus amigos que le hayan agarrado”

Familiares de Christian Arturo Bordón Cabrera, de 24 años y supuestamente secuestrado desde ayer, aun no tienen noticias de él. No descartan un autosecuestro ni que sus propios amigos lo tengan retenido por alguna deuda. La Policía está investigando el caso.

Rufina Jara, hermana de Christian, contó a radio ABC Cardinal que aún no tienen noticias del joven, desde cuyo teléfono le enviaron mensajes durante la tarde de ayer, indicándole que lo tienen secuestrado y le exigieron la suma de G. 5.000.000 para liberarlo.

El informe policial, en base a la denuncia de la mujer, señala que amenazan con matarlo, de no cumplirse con la entrega del dinero. Indica además que advirtieron expresamente no avisar a la Policía, “que enviara a una persona a retirar el dinero y que no trate de perseguirlo”, ya que tiene influencias y que se enteraría de cualquier movimiento que realice.

También detalla que realizaría una videollamada para que pueda ver a su hermano y que no se asustara por algunos golpes que ya le propinaron.

Al respecto, Rufina Jara recordó que el plazo para entregar el dinero era la medianoche de ayer, pero que no tenían ese monto. “Mi hermano es un muchacho que ahora mismo no está trabajando. Nosotros sospechamos que él está consumiendo drogas y que sería un autosecuestro. No descartamos que tenga amigos que le agarraron, porque mi hermano dijo que él recibía amenazas”, agregó.

Añadió finalmente que están preocupados y que agentes de la Policía Antisecuestro están confeccionando la lista de amigos de la presunta víctima.