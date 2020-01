Festejo con machete en la cárcel

PEDRO JUAN CABALLERO. Un grupo de reclusos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero posó con machetes en mano durante la noche del 31 de diciembre, cuando esperaban la llegada de la medianoche. Las fotos fueron viralizadas en las redes sociales y el director del penal, Cristian González, nada sabía al respecto.



Cristian González, director del reclusorio, dijo no estar enterado del hecho. Pidió que se le envíen las fotos para darse por enterado. Posteriormente, manifestó que probablemente las fotos no sean recientes. Sin embargo, nuestra fuente nos aseguró que las fotos fueron tomadas durante la cena de fin de año.

Comentó que la pared que se ve en el fondo es recién pintada y en ningún pabellón fue recientemente pintada, pero reconoció que varios de los que aparecen en las tomas están recluidos en el mencionado penal.

Dijo que le parece muy raro; no obstante, adelantó que investigará para determinar si se trata o no de fotos recientes. No quiso descartar que sean fotos actuales y reconoció que existen funcionarios infieles que son sobornables.

Por otro lado, expresó que la mañana del 30 de diciembre se hizo un cateo y lograron incautar varias armas blancas.

Fuente: ABC Digital.