Identifican a atacantes de la comisaría de Nueva Germania

Los dos sujetos que atacaron ayer la comisaría de Nueva Germania, departamento de San Pedro, fueron identificados y son buscados por la Policía, según informó el fiscal Jorge López. Estos serían hermanos del hombre al que rescataron tras un forcejeo y balacera. Además, ya fue abierta la investigación para dar con el paradero de los mismos.



El Ministerio Público inició una investigación e identificó a los dos hombres que ayer protagonizaron una balacera y rescataron de la Comisaría de Nueva Germania a un sujeto que fue detenido por efectuar disparos al aire en un balneario.

«Dos personas fueron identificadas. Son dos hermanos. Ya sabemos quiénes son. Estamos en pleno operativo. Se va a abrir una carpeta fiscal de investigación”, comentó el fiscal López.

En este contexto, mencionó que para no interferir con la investigación no puede revelar la identidad de los mismos. No obstante manifestó que los tres hombres – el aprehendido y los que lo rescataron – son miembros de la misma familia.

También comentó que fue designado un grupo de uniformados para seguir en busca de los agresores.

El ataque a la comisaría en Nueva Germania ocurrió anoche, cerca de las 22:00. Según el reporte oficial, los uniformados aprehendieron a un hombre por disparar al aire en un balneario. Lo llevaron hasta la dependencia policial para identificarlo. Minutos después llegaron hasta allí a bordo de una camioneta dos sujetos quienes abrieron fuego, hirieron a un oficial y rescataron al detenido.

Fuente: ABC Digital.