SET busca evitar aumento del precio de combustibles para el consumidor

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, manifestó que la intención de la institución es que la modificación en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en combustibles no se traduzca en el aumento de los precios al consumidor. Por ese motivo, desde el Ejecutivo habían decidido el lunes pasado prorrogar por 45 días la reglamentación de este punto.



El titular de la SET, Óscar Orué, esta mañana dio más detalles de la reforma tributaria que entró en vigencia desde este mes y también la postergación que decidieron hacer en el ISC en el caso de los combustibles, que corresponde a los artículos 14, 15 y 16 de la nueva ley tributaria.



La diferencia en relación a la reglamentación anterior es que con esta normativa los emblemas ya deberían pagar su impuesto en Aduanas sobre la base del precio del mercado para cada combustible. Por ejemplo, el diésel tipo 1 se pagaría –al precio de hoy– en G. 6.100, mientras que el diésel tipo 3 se calculará sobre una base de G. 3.777. El cuestionamiento de los emblemas se basó en que anteriormente se pagaba en Aduanas solo con una base el precio más barato y recién luego de la venta se pagaba la diferencia. Por ese motivo, incluso amenazaron con subir los precios de los combustibles a los consumidores.

“Las tasas no se pueden bajar porque están por ley; lo que sí vamos a ver es el momento del pago, ya sea en Aduanas o en el momento de la enajenación (venta), cómo se va a estar pagando, ese es el inconveniente que hubo. No deja ninguna duda el texto que está prorrogado, en estos tres artículos. Ahí lo que corresponde es analizar el contexto. Lo que nosotros no queremos es que suban los precios, nuestra intención, y eso lo conversé con el presidente de la República, es evitar que por el tema de la liquidación se aumente el precio de los combustibles”, expresó al respecto el viceministro.

Agregó que la estatal debe buscar un equilibrio entre la recaudación tributaria y también la economía en general. “No es fácil, vamos a estar buscando la mejor alternativa para que esto no le repercuta a la gente, a los usuarios; para mi lógica, esto no debería ser trazativo. El diálogo y la construcción en el disenso es importante. Lo que sí vamos a garantizar es que por lo menos como resultado de la ley no haya un aumento. Por eso tuvimos que retroceder y ceder estos 45 días; también vamos a ceder en caso que haya una situación en los estudios que vamos a hacer con la Dicapar y Petropar”, señaló.

Aclaró que la organización de Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) no participó en un primer momento de la redacción de los impuestos y que ahora incluso acercaron informes interesantes. Sin embargo, confirmó que con Petropar sí habían llegado a un acuerdo. “Al principio del diálogo con Petropar, nosotros habíamos acordado algo, pero entiendo que ellos analizaron otras variables posteriormente en la cual ellos entendían también que posiblemente aumenten los precios”, enfatizó.

Fuente: ABC Digital.