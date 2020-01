Becal destinará más de US$ 3 millones para 167 becas

El Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (Becal) destinará unos 3,2 millones de dólares al financiamiento de las becas de 167 adjudicados en el segundo semestre de 2019.

Este viernes, el Ministerio de Hacienda anunció que el Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” destinará unos US$ 3.233.000 al financiamiento de las 167 becas adjudicadas a estudiantes en el segundo semestre de 2019.

El anuncio hecho por Hacienda detalla que para los 39 becarios de la 9º Convocatoria Autogestionada de Becas serán invertidos US$ 2.710.000 (US$ 50.000 para maestrías y US$ 90.000 para doctorados) y para las 34 plazas de Intercambio Internacional a Nivel de Grado por la vía Autogestionada y por Vía Asistida (con el Comité Paraguay Kansas), unos US$ 340.000.

Además, añade, US$ 120.000 irán a financiar las cuatro becas de Posdoctorados y US$ 63.000 para 90 becarios de Formación en Idiomas Extranjeros en el país.

Entre los becarios figuran estudiantes oriundos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro y Asunción.