Contrataciones investiga licitaciones en CDE

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCC) inició una investigación preliminar respecto a cuatro millonarias licitaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, tras recibir una denuncia de los concejales opositores por supuestas irregulares.

Las licitaciones a ser auditadas son: almuerzo escolar para 2020, adjudicada a la empresa Yrupé, de Sady Lorena Martínez de Ruso, por valor de G. 3.072.610.000; la adquisición de planta asfáltica, otorgada a la empresa Servinco Paraguay por G. 10.972 millones; bacheo de avenidas, adjudicada a la firma del arquitecto Ramón García por G. 1.950 millones; y la obra de la costanera del Acaray, otorgada al consorcio Ñande Ypoti por un monto de G. 11.524.728.822.

Según la denuncia presentada por los concejales opositores Celso Miranda «Kelembu» (ANR, cartista) y Alejandro Zacarías (ANR, cartista), el intendente Miguel Prieto adjudicó el almuerzo escolar sin que la empresa beneficiada cuente con certificado de origen nacional de los alimentos.

Los opositores también señalaron que la empresa adjudicada para la instalación de la fábrica de asfalto no tiene experiencia, al igual que la firma contratada para el bacheo. Mientras que para la obra de la costanera fue adjudicada la empresa con la oferta más alta.

«Kelembu» y Alejandro Zacarías igualmente presentaron una denuncia similar en la Contraloría General de la República.

DESACREDITAN DENUNCIA

La directora de UOC de la Municipalidad, Maggi Fariña, desacredicó la denuncia de los concejales opositores y sostuvo que los denunciantes estarían molestos porque sus empresas «amigas» no fueron contratadas.

Fariña explicó que, según el dictamen del comité evaluador, Servinco Paraguay representa una marca argentina que provee planta asfáltica y todos los equipos accesorios. Recalcó que la empresa cumple con los requisitos del pliego y bases de condiciones de la licitación. «La otra empresa que es Proyec no cumplió siquiera con la documentación sustancial y su precio es G. 1.000 millones más alto», remarcó.

La directora afirmó que la firma Arquitecto Ramón García cuenta con todos los documentos requeridos, por lo que fue beneficiada con la adjudicación para el bacheo asfáltico.

La funcionaria también aseveró que la empresa Consorcio Ñande Ypoti cumplió con el pliego de bases y condiciones de la licitación para la costanera y desmintió que sea la oferta más cara.

Respecto a la adjudicación del almuerzo escolar, Fariña aseguró que la firma Yrupe tiene constancia del Ministerio de Industria y Comercio, que certifica que cuenta con todos los certificados de origen nacional de los alimentos.