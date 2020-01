Diputado se convirtió en «custodio» de un prófugo

El diputado Manuel Trinidad Colmán (PLRA) acompañó en varias reuniones a un intendente de una localidad de Alto Paraná, imputado por abuso sexual y que está prófugo de la justicia.

El lunes pasado, el diputado Trinidad se reunió con el intendente prófugo en plena sede de la Municipalidad, según se aprecia en una fotografía que se entregó a nuestra redacción. No obstante, no adjuntamos la imagen a esta publicación por prohibición de la ley.

El 13 de diciembre pasado, el fiscal Demetrio Bareiro había imputado al jefe comunal por supuesto abuso sexual en menores. Según la investigación fiscal, el intendente habría manoseado en repetidas ocasiones a su hija, aprovechando cuando la pequeña quedaba a sus cuidados los fines de semana, en el marco de un régimen de convivencia.

Desde entonces el intendente se encuentra prófugo y litiga desde la clandestinidad para presentar chicanas a fin de suspender su audiencia de imposición de medidas.

El caso se tramita en el juzgado penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, a cargo de Cinthia Garcete.

El intendente dejó a la deriva la Municipalidad y pretende seguir en el cargo desde la clandestinidad.

Pese a contar con orden de captura, el jefe comunal aún fue arrestado por la Policía y acostumbra pasearse por la sede de la Comuna.

El diputado Trinidad se presenta constantemente en la localidad del intendente prófugo para brindarle apoyo político.

Intentamos comunicarnos con el legislador liberal sobre su protección al intendente prófugo, pero su línea telefónica con terminación 901 salía apagada. Estamos

Protección a la víctima

El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la publicación en los medios de comunicación de cualquier dato que facilite la identificación de niños víctimas. Por esa razón no mencionamos el nombre del intendente, ya que su divulgación posibilitará revelar la identidad de la menor. La legislación también señala que los que infrinjan la prohibición se exponen a un proceso penal a ser impulsado por la Fiscalía