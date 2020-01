Aumentan denuncias por falta de pago de aguinaldo

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, confirmó que este último diciembre hubo mayor cantidad de personas que denunciaron la falta de pago de aguinaldos en relación con el 2018. Las empresas infractoras se exponen a una fiscalización completa y el pago de altas multas.

En diciembre de 2019 hubo un total de 154 denuncias de ese tipo, correspondientes a 55 empresas en total, mientras que en 2018 el total de personas que alertó no haber percibido este beneficiio obligatorio fueron 87, según manifestó el viceministro de Trabajo, Luis Orué, en comunicación con ABC Cardinal.

Explicó cómo se lleva a cabo el procedimiento de denuncia. “Se registra la denuncia y de ahí se ve la multa. La mínima sería 10 jornales (cerca de G. 845.000) por cada trabajador. En caso de ser denunciada, no solo se controla la paga del aguinaldo, sino todo lo establecido en la ley: que se cumplan las ocho horas, que se paguen horas extras, horario nocturno, la salubridad (…) Normalmente las empresas no quieren que les caiga una multa mayor, entonces le pagan al trabajador», indicó.

Acotó que primero se busca hacer una audiencia de conciliación: si la empresa va, explica la situación y paga al trabajador la cuestión es menos grave, pero en caso de que se niegue a hacerlo, es cuando la cartera estatal resuelve hacer el sumario completo a la empresa denunciada.

En relación a los rubros donde más casos de falta de pago se registran, señaló que son diversos pero comentó que hay algunos que se repiten cada año como aquellas que se dedican al transporte, la seguridad y la limpieza.

El Código Laboral establece en su artículo 243 la obligatoriedad del aguinaldo.