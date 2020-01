Para el ministro del Interior, Soleimani era un terrorista “sin ninguna duda”

Euclides Acevedo, ministro del Interior, confirmó que la reunión del Consejo de Seguridad Nacional fue para hablar sobre los sucesos internacionales que desataron el ataque en Bagdad, capital de Irak. Afirmó que “sin ninguna duda” Qasem Soleimani, el general iraquí asesinado por EE.UU. era un terrorista.



Esta mañana se reunió por primera vez en el año el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de López, por convocatoria del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Al respecto, habló el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien señaló que si bien han hablado de varios temas de seguridad interna y externa, el punto central fueron los conflictos en Bagdad, capital de Irak, durante la semana pasada.

“Como ustedes saben, la internacionalización de los conflictos nos obliga a nosotros a tener un análisis y un debate interno al respecto. El Presidente ha dado instrucciones precisas de hacer un trabajo integrado con nuestros aliados de la región. Ustedes saben que la política del Gobierno es una lucha frontal contra el crimen organizado y el terrorismo; dentro de ese contexto nos hemos responsabilizado a tomar con delicadeza, con prudencia en ese sentido y tomar todas las medidas que sean necesarias”, indicó.



Al ser consultado sobre la posición de Paraguay en el conflicto entre Estados Unidos e Irak, respondió que no hay una posición en ese sentido. No obstante, al hablar del general iraní Qasem Soleimani, aseveró que estaban informados de lo que él hizo y “de lo que quería hacer y de lo que no llegó a hacer; hoy día la comunidad de inteligencia traspasa las fronteras”. En ese punto, ante la pregunta de si consideraba a Soleimani un terrorista, retrucó: “Sin ninguna duda. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros en estas cosas”, puntualizó.

“Estamos resueltamente en oposición a cualquier acto de terrorismo. Por eso hemos tenido la posibilidad de trabajar con todos los de inteligencia para formar hipótesis. Nosotros no tenemos relaciones oficiales con ellos (Irán o Irak), pero no estamos tampoco aislados del mundo. O sea, lo que sucede en Bagdad puede tener efectos en cualquier parte. Este tipo de acciones selectivas puede tener también reacciones selectivas. No creo que en este momento pueda afectar al Paraguay, pero eso no quiere decir que no se tomen las debidas precauciones”, añadió.

