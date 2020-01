Alto Paraná no reporta casos de dengue, afirma Senepa

CIUDAD DEL ESTE. A diferencia de otras zonas del país, Alto Paraná no reporta casos positivos de dengue, informó Reinaldo Dávalos, jefe regional del Senepa.



La campaña «Pará-na los criaderos», impulsada por el Senepa con apoyo de la Itaipú Binacional, entre abril y julio del año pasado, sigue arrojando resultados positivos. Durante ese periodo, cuadrillas de funcionarios recorrieron los diferentes distritos del Alto Paraná logrando eliminar más 400.000 cubiertas en desuso y casi 2 millones de criaderos.

Según Dávalos, que el décimo departamento aún no presente casos positivos es resultado de esa campaña. «Hasta momento no tenemos casos confirmados, en comparación a otras regiones del país, y las notificaciones febriles que se presentan generalmente son por gripe u otra dolencia. Esto es gracias al trabajo que se hizo con Para-ná los criaderos», indicó. El último caso confirmado en Alto Paraná data de julio pasado.

Agregó que la institución a la cual pertenece está preparando una campaña similar a «Pará-na» que se dará a conocer en las próximas semanas y que prevén nuevamente el acompañamiento de la binacional. «El propósito es que no lleguemos a una epidemia en nuestra región».

Dávalos recomendó a la ciudadanía dedicar 10 minutos al día a controlar su patio y posibles espacios dentro de la casa que puedan servir de criaderos de mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.