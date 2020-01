Preocupa al Gobierno la situación en Triple Frontera

El presidente Mario Abdo Benítez instruyó ayer al Consejo de Seguridad “encarar un trabajo integrado” con los países vecinos, en particular en la triple frontera, luego del ataque de los EE.UU. en Irak, donde falleció el influyente general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Al Quds de Irán.



Tras la reunión del Mandatario con el integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, en Palacio de López, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que uno de los temas tratados fue el conflicto en Oriente Medio tras el asesinato del general Qasem Soleimani, considerado número dos del régimen de los ayatolás en Irán. El ataque ocurrido la semana pasada en Bagdad, Irak, incrementó las tensiones entre Estados Unidos de América e Irán.

Acevedo opinó que el conflicto no afectará a Paraguay, no obstante, anunció que los servicios de inteligencia de nuestro país están atentos y en permanente trabajo.

Sobre el punto, el ministro del Interior señaló que la internacionalización de los conflictos obliga al Paraguay a realizar un análisis sobre la situación. Dijo que por ello el presidente Abdo Benítez instruyó encarar un trabajo integrado con aliados de la región.

El titular del Ministerio del Interior recordó que la política del Gobierno se concentra en la lucha frontal contra el crimen organizado y el terrorismo.

Indicó que en ese contexto, el Mandatario también pidió tratar con prudencia el conflicto y tomar las precauciones necesarias.

“Estamos contra cualquier acto de terrorismo, estamos obligados a perseguir al delito de manera sistemática e inteligente, por eso hemos tenido la posibilidad de trabajar en estos últimos días con todas las direcciones de inteligencia, no hay nada que pueda alarmarnos, está todo bajo control, lo que no quiere decir que no se tomen precauciones”, comentó.

Asimismo reiteró que los servicios de inteligencia están atentos y en permanente trabajo, principalmente en la zona de la triple frontera, atendiendo a que es un “lugar de observación internacional”.

Acevedo recordó que en la Triple Frontera se planeó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en 1994.

El Gobierno de Donald Trump se constituyó en fuerte aliado de la administración de Abdo Benítez. También, recientemente, se dio un acercamiento más fluido, tras tensiones en septiembre del 2018, con Israel, considerado enemigo de Irán.

Hezbolá, Hamas y otros: terroristas

El Gobierno paraguayo decidió por Decreto Nº 2307 del 9 de agosto del 2019 reconocer la designación como organizaciones terroristas globales al ISIS y Al Qaeda, y como organizaciones terroristas internacionales a Hezbolá y Hamas.

Hezbolá, partido chií gobernante en Líbano y su brazo armado, es un fuerte aliado del régimen de Irán, que también tiene presencia en Siria.

