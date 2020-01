Autor actuó solo en asesinato de indígena

Una sola persona estaba en el vehículo desde el cual se abrió fuego contra el indígena Lorenzo Silva Arce, quien sobrevivía en las calles de Asunción como reciclador. El autor del disparo se desplazaba en un automóvil sin chapa, de acuerdo con los últimos datos de la Policía Nacional.

Abel Cantero, subjefe del departamento de Homicidios de la Policía Nacional, habló sobre la investigación que se desarrolla en torno al asesinato de Lorenzo Silva Arce, el indígena quien sobrevivía en las calles de Asunción. Según el oficial, pese a que aún no cuentan con datos certeros sobre la identidad del asesino, siguen con las pericias y análisis para dar con los responsables.

El oficial afirmó que la investigación sobre el asesinato del hombre avanza de forma “lenta pero segura”. Aseguró que prosiguen con las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho y que se están invirtiendo recursos y consultando a especialistas para obtener mayores datos. “Analizamos varias cámaras, el vehículo no tenía chapa, pero el trabajo continúa, continuaremos hasta tener resultados”, manifestó.

Igualmente, mencionó que un dato relevante que determinaron fue que en el vehículo involucrado en el asesinato, solo había un pasajero, es decir, el conductor fue el mismo que efectuó los disparos que acabaron con la vida del indígena. “En el vehículo había solo una persona, fue el mismo conductor quien disparó», contó.

Por otra parte, señaló que pese a determinar la marca y el modelo del vehículo, no consiguieron otros datos puesto que el rodado no tenía chapa y las imágenes de las cámaras de la zona no son nítidas para aportar otros datos.

A criterio del subjefe – aunque no cuentan con muchos datos – el crimen se puede resolver y se podrá dar con el asesino del reciclador.

El pasado 16 de diciembre, mataron a quemarropas a un reciclador que se encontraba en el banco de una parada de buses sobre las calles Jejuí casi Montevideo, inmediaciones del Mercado Nº 3.

Luego de una ardua investigación, las autoridades pudieron identificar a la víctima. Se trata de Lorenzo Silva Arce, nacido en Tacuatí.

Debido a que el hombre no contaba con antecedentes ni se conoce sobre posibles discrepancias con otras personas, no se descarta de que se trate de crimen motivado por odio.

Fuente: Abc Digital