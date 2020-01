Impuesto será descontado a Netflix, no al usuario

El porcentaje que la SET retendrá al pago del servicio de Netflix, de 4,5% por el INR, en promedio sería cerca de G. 3.000. No obstante, cabe aclarar que ese monto se le descontará a la empresa que ofrece el servicio, no al usuario; por ende, el monto se mantendrá, a menos que la firma decida elevar sus tarifas.

La reforma tributaria en el país que entró a regir en enero de este año en general y que se completará en los próximos meses en algunas áreas específicas sigue dejando dudas en la ciudadanía en cuanto a cómo afectará a cada uno particularmente. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, especificó algunos detalles sobre los impuestos que serán gravados, entre ellos el Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Puntualmente, fue consultado sobre cómo será el pago de páginas digitales extranjeras, que se implementará desde el 1 de julio en Paraguay. En ese punto, dio como ejemplo puntualmente la plataforma Netflix, bastante popular por sus series en los últimos años.



“Si pagás 10 ó 9 dólares mensuales, sobre eso se va a aplicar una retención y se te va a emitir un comprobante virtual a través del correo, que te va a servir a vos. La ley dice: ‘Vos, Netflix, ¿cuánto le cobrás? 10 dólares’. O sea, a vos se te descuenta 10 dólares, solo 9 se va a Netflix y 1 se queda acá”, ejemplificó.

Actualmente, en el país los usuarios pagan US$ 7,99 por el servicio básico, US$ 10,99 por el estándar y US$ 13,99 por el premiun. Lo cual, por dar una idea, el servicio estándar alcanza los G. 70.261 (al cambio actual del dólar de G. 6390), de lo que el 4,5% es G. 3.160.

No obstante, dio a entender que ya queda a cargo de la empresa decidir si eleva o no su tarifa para el usuario a partir de esto. “Yo no sé si van a subir los precios, eso en realidad deberíamos preguntarle a las operadoras, porque son empresas extranjeras que no tienen asiento en Paraguay. Ayer. por ejemplo, vinieron a visitarme representantes de estas empresas, que contrataron un estudio jurídico paraguayo y vinieron a visitar y me estaban haciendo una consulta y también pidieron una reunión técnica”, indicó.

Es importante aclarar que el porcentaje mencionado se aplicará a todos los servicios de internet que se contraten por tarjeta como Spotify, Deezer, Amazon Prime, YouTube Premium, Crunchyroll y Nintendo.

Agregó que todo lo recaudado irá a parar a las cuentas del Tesoro Nacional. “Esto va a estar blindado a partir del 2021 porque básicamente va a estar en un fondo especial”, subrayó.

En ese contexto, al ser consultado si el dinero recaudado irá para el fondo del cine paraguayo, ley que había sancionado el Congreso, respondió que de eso debe encargarse el Tesoro Nacional. “No quiero hablar de ese tema particular porque no conozco bien. Lo que sí puedo decir es que eso está todo registrado y está todo trazado. Si existe una ley, el Tesoro va a tener que hacer la disponibilización de esos recursos”, enfatizó.

Fuente: ABC Digital.