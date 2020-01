Obra de la costanera de CDE está paralizada

La obra de la costanera de Ciudad del Este quedó paralizada a raíz de la impugnación de la licitación adjudicada por el intendente Miguel Priero Vallejos (MCDE). Las licitaciones del almuerzo escolar y de la planta asfáltica también serán verificadas por la Dirección de Nacional Contrataciones Públicas.

El 23 de diciembre pasado, se había dado la palada inicial en la futura costanera a orillas del lago Acaray. La obra fue adjudicada al Consorcio Ñande Ypoti, de Darío Marciano Zárate Rondelli, por un valor de G. 11.524.728.822.

Sin embargo, la empresa Aponte Latorre SA, representada por Osvaldo Aponte Rodríguez, presentó una protesta ante Contrataciones Públicas al considerar que fue descalificada irregularmente de la puja por la licitación.

Aponte Latorre SA presentó una mejor oferta económica: G. 10.620.279.355. Sin embargo, fue descalificada por no contar experiencia en la construcción de costanera, según el informe del comité de evaluación conformado por Vida Vázquez (director de RRHH), Stefany Garcete (Directora de Área Urbana) y Pedro Acuña (asesor de la intendencia).

«En el pliego de bases y condiciones se estableció como requisito la experiencia específica en costaneras o playas. En ese momento nadie protestó. No podemos aventuraros a otorgar una millonaria licitación a una empresa sin experiencia en el rubro», indicó Maggi Fariña, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad.

La Comuna esteña envió su descargo a Contrataciones Públicas, que deberá resolver si acepta o rechaza la protesta de la empresa. En caso de que prospere la queja, el comité volverá a evaluar la propuesta de los oferentes.

OTRAS IMPUGNACIONES

La licitación para la provisión del almuerzo escolar para el período lectivo 2020 también fue impugnada por la protesta de una empresa.

La firma Yrupe, de Sady Martínez de Russo, fue adjudicada por un monto de G. 3.072.610.200. Fue la mejor oferta económica con G. 8.300 la ración.

Pero la empresa Maná, de Isabel Gómez Cabrera, presentó una protesta al alegar que Yrupe no tiene con capacidad financiera y que tampoco cuenta con certificado de origen nacional de los alimentos.

Igualmente fue impugnada la licitación de la planta asfáltica, que fue adjudicada a la empresa Servinco Paraguay SA, representada por Enrique Vázquez, por G. 10.972.000.000.

La otra empresa oferente Proyec SAE, representada por Rodrigo Cazal Britos, que presentó una propuesta de G. 11.990.000.000, protestó contra la adjudicación al señalar que Servinco Paraguay no cuenta con experiencia en el rubro.

La directora de UOC de la Comuna, Maggi Fariña, defendió las adjudicaciones y sostuvo que se ajustó a las exigencias impuestas con anterioridad.