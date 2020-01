Soares negó aportes de Cartes para financiar campaña de Avanza País

Camilo Soares –extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y principal denunciante de las irregularidades en la Municipalidad de Asunción– negó haber utilizado dinero del cartismo para pagar la campaña política de Avanza País para las elecciones del 2013.



El exlíder de Avanza País brindó una entrevista en la que dio detalles de cómo operaban dentro del partido y se defendió de las acusaciones de la exdiputada Rocío Casco quien lo acusó de ser mentiroso y de ser operador político de Horacio Cartes.

«Yo fui a hablar con varios sectores políticos, acá dicen que Camilo Soares era financiado por Horacio Cartes, esperen un poco, luego todos están con cargos y yo no, ¿cómo es eso?”, expresó para resaltar el contrasentido que para él significa lo argumentado por Casco.

No quiso contar quiénes fueron las personas que aportaron dinero para costear la campaña política de Avanza País por temor a que esta información sea utilizada posteriormente de forma negativa. «Yo no sé qué cosas pueda decir o que no pueda decir, porque luego serían utilizadas en mi contra, yo no escondo nada”, enfatizó.

No obstante, recordó que Augusto Wagner, Belarmino Fernández y algunos colorados aportaron para que Mario Ferreiro “gane las elecciones”. “Augusto Wagner aportó para la campaña de Mario Ferreiro, varios aportaron, algunos estuvieron en la rendición de cuentas. Wagner por ejemplo decía que él conseguía esto y aquello”, refirió.

Con relación al audio publicado por Rocío Casco, en el que se lo escucha decir que “iría a buscar plata de la Casa del Habano”, una tienda de Cartes, manifestó que estas expresiones las hacía como broma, ironizando las reiteradas veces en las que lo calificaron como operador político del exmandatario. «Cuando escuché esa grabación de que supuestamente iba a la Casa del Habano a cobrar, dije que retrocedan el audio, nosotros nos reuníamos en el patio del Shopping del Sol un montón de veces (…), tanto me rompían las bolas con empleadito de Cartes que ya lo tomaba en broma también, nosotros nos reuníamos en lugares cercanos a la Casa del Habano”, contó.

Igualmente, Soares afirmó que estuvo en contra en muchas decisiones tomadas durante la administración de Mario Ferreiro en la Comuna capitalina. “Yo tengo varias diferencias con Ferreiro y su administración, por ejemplo Consorcio TX, me opuse desde el primer día, no había manera de que esté de acuerdo con ese monopolio», señaló.

Además, indicó que las denuncias de irregularidades en el municipio fueron al margen de la denuncia principal que es la coacción de Rocío Casco que buscaba su detención. “Yo no fui a la Fiscalía a denunciar una caja paralela en la municipalidad de Asunción, yo fui a denunciar el audio donde se escuchaba a Rocío Casco diciendo que tenía una amiga fiscal y que me quería preso», mencionó.

Sobre la renuncia de Ferreiro, sostuvo que esto se dio para “ir enfriando las cosas”. Alegó que existen miles de irregularidades en el municipio y Ferreiro salió antes de que “estalle” la situación. «Antes de la intervención, Mario Ferreiro ya presenta su denuncia, yo creo que Ferreiro sabe que todo lo que yo denuncié es real, es un quilombo muy grande la municipalidad, es como un Lava Jato”, comparó.

Otro dato importante que aportó Soares durante la entrevista fue que Mario Ferreiro pidió US$ 150.000 antes de postularse como intendente, alegando que al salir del municipio “no volvería a conseguir trabajo”.

Con relación al abogado Álvaro Arias quien también es defensor de Casco, comentó que tiene una conversación pendiente con él para saber si seguirá como su defensor o se quedará con la exdiputada. “Álvaro Arias nunca me cobró un peso partido por la mitad”, mencionó. Además, resaltó que no perdió la confianza en Arias y que va a entender si decide representar a Rocío Casco.

La recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción y el supuesto intento de Rocío Casco de “sacar del camino” a Soares fueron los detonantes del sonado conflicto entre los exmiembros de Avanza País.

Las denuncias de Soares motivaron una investigación por parte del Ministerio Público, que llevó a la imputación de los involucrados en el supuesto esquema de recaudación paralela además de la renuncia de Mario Ferreiro a la intendencia de Asunción.

Fuente: ABC Digital.