Falleció Wendy a la espera de un corazón

El Dr. Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, confirmó el fallecimiento de la niña de dos años que necesitaba con urgencia un donante de corazón. Tras casi 18 meses de espera, su situación se fue agravando y en la fecha ya no aguantó.



La pequeña Wendy Balbuena Doldán falleció esta mañana, según confirmó el Dr. Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, pero el mismo prefirió no dar declaraciones al aire. El deceso de la menor se produjo a causa de un paro cardíaco, según posteó su madre.

La pequeña venía esperando desde hace aproximadamente 18 meses un trasplante de corazón pero no pudo conseguir un donante, puesto que para el efecto no debía tener más de 30 kilos para ser compatible. Su situación se iba agravando día a día y sus padres temían que no amanezca, hasta que finalmente hoy no soportó.

En ese contexto, el Dr. Gustavo Melgarejo comentó que hubo casos de familiares que se negaron a donar un corazón a la pequeña. “Ayer estuvimos pasando la medianoche con una familia tratando de convencerle pero la mamá estuvo muy reacia, porque es una familia del interior», señaló.

Acotó que en total fueron como tres posibles los donantes, uno que no podía donar por el motivo de su muerte y otros dos que se negaron.

«A nosotros nos amenazaron incluso de muerte, era una familia muy particular. Uno de los tíos del niño nos dijo que ‘no insistamos más porque, o si no, iba a tener consecuencias’. Es muy difícil también nuestro trabajo porque hay que entender incluso la idiosincrasia de la gente”, comentó.

Ratificó que la Ley Anita, la cual rige para que los mayores de 18 años sean donantes, no alcanza a los niños. Para que los órganos de los menores sean donados se necesita la autorización de los padres. Melgarejo aseveró que esta es una cuestión de educación únicamente.

“Es un problema de la sociedad, que tiene que empezar a entender que la solidaridad es importante que si no aprendemos a unirnos en una situación como esta es difícil crecer, porque cuando alguien muere es una tristeza pero si no donamos se agregan más muertes”, reflexionó.

Resaltó que un paso importante es que desde este año el Ministerio de Educación incluirá dentro del calendario escolar por primera vez en la historia. “Si no plantamos esa semilla, no hay nada que pueda crecer si no se planta la semilla que es la educación. Si no le educamos a los chicos y adolescentes, lógicamente nadie va a entender la complejidad, la necesidad de hechos que se podían evitar si las familias eran más conscientes de estas situaciones (…) Es imposible que alguien que entienda se niegue a un acto de amor como es dar vida a otra persona, porque en realidad la que da ya no existe más”, enfatizó.

Fuente: ABC Digital.