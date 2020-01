SET reporta fuga de contribuyentes tras medida de IPS

La decisión de IPS de eliminar del seguro médico a personas con RUC ya provocó consecuencias negativas para Tributación. El titular de la SET confirmó que desde ayer varios ciudadanos forman fila para darse de baja como contribuyentes.

Óscar Orué, viceministro de Tributación, explicó que el Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó la información sobre quiénes de los asegurados están inscriptos en el RUC y ese fue el dato proporcionado. Alegó que desconocían cuál iba a ser el efecto, que consistió en el bloqueo de 22.458 beneficiarios familiares de los titulares del seguro.

En ese contexto, el titular de Tributación, confirmó que desde ayer una gran cantidad llegaron hasta la institución para cancelar su inscripción al Registro Único del Contribuyente (RUC). “En realidad yo no conocía que IPS iba a tomar esa decisión y tampoco, lógicamente, ellos tienen porqué preguntarnos a nosotros, simplemente aplicaron lo que dentro de su interpretación pensaban que era lo correcto”, indicó.



No obstante, opinó que generalizar no es bueno. “El simple hecho de tener RUC no quiere decir que esa persona está facturando millones y su nivel de dependencia no sea con los que son usuarios de IPS, es algo lógico”, agregó.

«Ayer cuando un grupo de colegas me comentan que IPS decidió eso, le pedí a mi gente que empiecen a averiguar y están trabajando en esa línea. “Ayer como 100 personas formaron fila para cancelar porque se vieron afectadas por esa medida”, acotó.

Dijo que es necesario analizar claramente y que no se debe tomar una determinación apresurada, por lo que se comprometió a hablar con las autoridades de IPS para debatir al respecto. “Para entender y analizar la realidad de la gente, hay que analizar caso por caso. Voy a ponerme en campaña para reunirme con el presidente de IPS y todo el equipo de IPS, para ver un poco esta decisión, porque la verdad a mí me golpea, yo voy a tener menos contribuyentes por esta decisión”, enfatizó.}

Fuente: ABC Digital.