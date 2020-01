Petropar insiste en que póliza cubrirá gastos de contrato fallido, aunque proveedora niega incumplimiento

Patricia Samudio, presidenta de Petropar, aseguró nuevamente que la cancelación del contrato con Sol Petróleo no constituirá un daño al patrimonio de la institución porque lo cubrirá la póliza de US$ 998.000. Sin embargo, la empresa argentina no reconoce haber incumplido el contrato con la estatal.

Petropar canceló su contrato con la empresa argentina Sol Petróleo SA, por G. 124.902 millones para proveer 40.000 m3 de diésel, al alegar incumplimiento del mismo, ya que Petropar envió tres remolcadores y 20 barcazas para traer el combustible del Río de la Plata, pero vinieron sin el mismo. En ese contexto, habló la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio.

“Nosotros pedimos garantías justamente para eso; no hay ningún daño, ningún riesgo para la compañía; es más, posiblemente Petropar pague una ínfima sobreestadía a las navieras si es que paga porque los convoyes volvieron con productos y eso está en demasía cubierta por la póliza. Los productos son para otras empresas y una parte del convoy para Petropar”, indicó Samudio.

En ese contexto, cabe resaltar que los gastos que produjo el envío fallido de barcazas para traer los combustibles están estimados en unos US$ 1.600.000, según técnicos de la estatal.

Asimismo, Patricia Samudio señaló que se le adjudicó el contrato sin ningún riesgo para Petropar. «Nos entregan una póliza de aproximadamente un millón de dólares. Nosotros hemos firmado un contrato con todas las garantías. De por ahí para ellos es más fácil pagarnos la póliza y no cumplir el contrato”, agregó.

Sin embargo, Yamil Sawaya, socio gerente de la empresa argentina Sol Petróleo SA, sostiene que supuestamente comunicó en tiempo y forma la demora de la llegada del combustible por razones logísticas. Incluso, señala que «dicha situación ameritaba otro procedimiento esencialmente distinto al ejecutado por Petropar”.



Por otra parte, la titular de Petropar también fue abordada respecto al sistema de licitación, ya que justamente desde un principio la adjudicación a la empresa Sol Petróleo SA fue cuestionada porque hasta el momento era desconocida en el mercado nacional. “Esto se hizo bajo la modalidad que se llama compra de oportunidad. Uno siempre tiene que buscar nuevos proveedores, nuevos oferentes. Ese momento es cuando uno está con suficiente stock y no arriesga el suministro. Buscar el mejor precio», argumentó.

Recalcó que en la licitación anterior los proveedores usuales presentaron precios incluso triplicados para el combustible, por lo que no vio mejor opción que declarar desierto el llamado y apelar a la modalidad mencionada.

“Tenemos que buscar siempre nuevos proveedores para que entren al juego. Yo, de manera alguna, voy a permitir que me tripliquen el precio. En todo momento probamos si tenemos suerte y conseguimos un nuevo proveedor; el último que logramos fue Energía del Paraná”, acotó.

En relación a si esta compra fallida de diésel podría afectar el stock, ya que pasaron tres meses de aquel llamado, también lo negó. “Nunca jamás Petropar se fue y dijo: ‘Nos vamos a quedar con esta oferta de Sol. Inmediatamente, paralelamente, nosotros hemos llamado a otra licitación y donde se vuelve a presentar Sol Petróleo y se presentan los proveedores de siempre y terminan bajándonos el precio. La simple posibilidad de que exista otro jugador, hace que los precios vayan en bajada”, indicó.

En ese contexto, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se puede ver que un mes después, en noviembre de 2019, Petropar adjudicó otras tres licitaciones: una de G. 167.347 millones y otra de G. 90.600 millones a la empresa Trafigura, mientras que a la firma Glencore le concedió otra por G. 251.150 millones.

Por otra parte, Hernán Sanabria, encargado de despacho de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, también se refirió sobre la validez de la modalidad aplicada por Petropar para dicha licitación.

“Está previsto en el decreto 5.154, al momento de la compra estaba previsto en ese decreto, es una contratación vía excepción. Justamente, Petropar realiza todo el proceso, hace la compra y una vez realizada la compra el proveedor adjudicado comunica acá. La comunicación que ellos hacen ya hacen con posterioridad a realizar todo el llamado”, explicó.

“Existen unas condiciones que deben cumplir, entre ellas está esta justificación. La justificación vos la podés descargar de la propia página de Contrataciones, que los procesos convencionales le dieron cierto precio, entonces optó por hacer este llamado por esta vía y obtuvo un menor precio”, añadió.

