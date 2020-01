Plantean definir permiso para Ulises Quintana

El diputado Carlos Silva (PLRA, Ñeembucú) considera que la Cámara Baja debe resolver en primer lugar, antes de definir un pedido de pérdida de investidura para el diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), si le concede o no permiso, como ya lo hizo la primera vez que guardó reclusión en la cárcel de Viñas Cue.



Indicó que por un error de procedimiento, Quintana no presentó su pedido de permiso y que la Presidencia utilizó la comunicación del juzgado para que la diputada suplente, Rocío Abed de Zacarías (ANR, cartista) reemplace a su colega. Silva considera que el error se debe subsanar y que la Cámara debe definir si le concede permiso o no. “Voté por la pérdida de investidura, no varié mi visión al respecto, pero tenemos que ser justos y obrar conforme a la legislación vigente”, indicó.

Llamado

El diputado menciona que se debe hacer un llamado a la justicia ordinaria para que finiquiten los casos de parlamentarios con procesos judiciales. “Muchas veces no tenemos el caso completo de un parlamentario, no tenemos detalles y nos es difícil. Siempre que me tocó votar por la pérdida de investidura o un proyecto de transparencia sea intervención de municipio, por supuesto que voy a votar, pero lo que también se tiene que pedir a la justicia es que finiquiten sus procesos judiciales”, dijo.

Fuente: ABC Digital.