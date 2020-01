Abdo dice que pidió “mayor flexibilidad” a titular de IPS, pero medida sigue firme

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó que solicitó al titular de IPS, Andrés Manuel Gubetich, “mayor flexibilidad” en el servicio de salud ante esta epidemia de dengue en relación a los más de 22.000 excluidos del seguro. Sin embargo, no queda claro cómo se daría esta atención si la postura de la previsional de bloquearlos sigue firme.



Esta mañana, el mandatario nacional, Mario Abdo Benítez, habló con la prensa en relación a los 22.458 beneficiarios que fueron bloqueados del seguro por tener RUC. Estos formaban parte del grupo familiar del trabajador titular. Al respecto, señaló que ya conversó sobre el tema con el encargado del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich.

“Le pedí la mayor flexibilidad, para que IPS pueda seguir prestando el servicio, principalmente ahora en este proceso epidemiológico del dengue, que no haya un impedimento, a pesar de que es una ley ya existente”, expresó.

La decisión de la previsional causó polémica y hasta una fuga de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por parte de los contribuyentes que prefieren seguir utilizando el seguro antes que estar inscriptos en el RUC.

Al respecto, ayer, el viceministro Óscar Orué también expresó, así como el Presidente, que estaría garantizado el servicio médico a este número de personas excluidas, lo que generó nuevamente confusión, puesto que desde el IPS sostuvieron que la medida de bloquear a los que tienen RUC activo seguía vigente. En ese punto, no queda claro cómo se va a proceder en esos casos.

Gubetich, por su parte, dijo que la medida corresponde, porque se encargaron de verificar todos los movimientos de las personas afectadas e hicieron la comunicación correspondiente. El IPS entiende que al tener RUC una persona es solvente y no depende económicamente, en este caso, del titular del seguro. No obstante, aseveró que si hubo errores en algunos casos, las personas deberán acercarse a reclamar y la institución rectificará.

Fuente: ABC Digital.