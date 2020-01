Constatan un solo desacato a la notificación de desalojo

Fiscales de la Municipalidad de Ciudad del Este verificaron el cumplimiento de las notificaciones de despeje del espacio público realizadas a los usurpadores de la zona de la Costanera, en el Km 8 Acaray. La comuna había dado un plazo de 48 horas a los ocupantes para desocupar totalmente el lugar.

De los notificados, solo una persona no acató la disposición municipal, pero la misma se comunicó con responsables de la División de Fiscalizaciones solicitando tiempo para realizar el retiro de sus pertenencias. De igual manera, se realizó el acta de procedimiento y en caso de que no cumpla con el compromiso asumido, se abrirá un sumario administrativo a través del Juzgado de Faltas Municipales.

El Jefe de la División de Fiscalización, Javier Miranda, indicó que están verificando el cumplimiento de las notificaciones realizadas y labrando acta del procedimiento. “Solo una persona no acató la disposición municipal, pero nos hemos comunicado por vía telefónica con la señora donde se comprometió a realizar el despeje del espacio público, si la misma no cumple vamos a solicitar una medida de urgencia del Juzgado de Faltas, pero creo que no llegaremos a eso, estamos viendo que la gente está colaborando y queremos agradecer por la buena predisposición. En el transcurso del día (viernes) o mañana (sábado) la señora estaría despejando el lugar”, culminó.