Gobernación de Central declara la emergencia

AREGUÁ. Ayer se realizó una sesión extraordinaria en la Junta Departamental de la Gobernación de Central, convocada por ediles leales al gobernador, para tratar el único punto de “declarar emergencia sanitaria en todo el territorio del departamento Central ante la epidemia del dengue”, por 90 días.



Los concejales liberales Mario Aguilera, Roque Ávalos, Derlis Larroza y Laura Moreira, además de los colorados cartistas María Estigarribia, Crispín Vallejos, Enrique Ojeda, y los del Movimiento Añetete, Gustavo Machuca, Jadiyi Ibarrola, Esmilce Bobadilla, Alejandro Núñez, Walter Maciel, Óscar Delvalle, así como Miguel Villagra, de Patria Querida, todos simpatizantes de Hugo Javier, votaron a favor.

En cambio, los concejales liberales Adrián Vaesken, Daniel Ferreira, Benita Jara, Atilio López, Dilio Ortiz y Jorge Rolón no estuvieron de acuerdo y aseguran que fue una “decisión exagerada y que no corresponde declarar emergencia”. Estos opositores temen que los fondos no sean utilizados para el supuesto propósito y además dicen que la sesión extraordinaria se llevó a cabo violando lo que establece el reglamento interno de la Junta Departamental.

“La convocatoria se hizo a través del presidente de la Comisión Permanente, Mario Aguilera, y de la secretaria Jadiyi Ibarrola, hecho que no corresponde, ya que la Comisión como tal debió primeramente convocar a los concejales para decidir si corresponde o no llamar a una sesión extraordinaria. Aguilera se tomó atribuciones que no le corresponden. El ejecutivo tiene G. 37.000 millones disponibles para emergencia departamental y no puede ser que a 8 días de haber comenzado el año, ya no dispongan de esa cantidad de plata”, indicaron los opositores.

Aún no hay emergencia

Por su parte, el director de la 11ª Región Sanitaria, el doctor Roque Silva señaló que el departamento Central “en base a los datos, no está en emergencia sanitaria”.

Fuente: ABC Digital.