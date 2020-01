Olimpia, objeto de una “persecución”

Una denuncia particular promovida contra Marco Trovato (foto) llegó a la FIFA sobre una supuesta violación al Código de Ética. Para la dirigencia de Olimpia, se trata de una “persecución inmisericorde” al club, ganador de los cuatro últimos campeonatos.



Todo surgió el miércoles, cuando se supo que una persona anónima acudió a un escribano público para trasladar su acusación contra el titular franjeado a la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La matriz del balompié mundial mostró especial interés en el caso y solicitó la presencia en su sede de Suiza de representantes de la APF para enfocar el tema y, eventualmente, abrir un expediente contra Marco Trovato.

Por tal motivo, viajaron a la sede de la FIFA Julio Scarone y Luis Ayala, con quien intentamos conectarnos ayer, pero no fue posible, aunque a otro medio señaló que este caso denunciado contra el titular franjeado no guarda relación con las apuestas deportivas sino con amaño de partidos.

“Esto que hacen es una maniobra para joderle de nuevo al Olimpia”, expresó el vicepresidente de la institución, Pedro Balotta Ricart, quien cree que el vigente campeón es objeto de una “persecución inmisericorde”.

“Destruirle al club, a Trovato; eso es lo que están buscando”, dijo el dirigente, y añadió que es una campaña para “bajar” al Decano que se inició en un medio de Horacio Cartes, titular honorario de Libertad, club del que salieron libres algunos jugadores y fueron a Para Uno, y que pudo haber sido el motivo de la persecución.

Balotta cuestionó el procedimiento y el hecho de que no se le haya comunicado al afectado para su defensa, cuestionando además que la dirigencia paraguaya se preste para estas cosas.

El deseo es evitar el pentacampeonato

A través de su cuenta de Twitter, Trovato posteó: “Comenzó temprano este año; parece que no quieren el penta y para eso cualquier cosa van a hacer o inventar. La gran nación franjeada unida es invencible. Vamos Olimpia de mi vida!”, escribió el dirigente, además de citar algunas frases bíblicas.

Responsabilidad de Trovato “es clarísima”

Para el abogado Gerardo Acosta, máster en derecho deportivo, Trovato transgredió el Código de Ética, por lo que se expone –en caso de que sea considerado culpable– a una sanción (la máxima de tres años de suspensión) y una multa, como mínimo, de 100.000 francos suizos (unos 102.000 dólares). “El Código de Ética dice que cualquier miembro de un club está bajo jurisdicción de FIFA para que llegue una denuncia. Está clarísima la responsabilidad del señor Trovato, por tener una empresa que se beneficia económicamente al hacer de cobrador” de una empresa de apuestas deportivas, de acuerdo al entendimiento de Acosta. El profesional explicó en términos sencillos que un presidente de un club no puede ganar dinero en una actividad que esté vinculada directa o indirectamente al fútbol y menos a las apuestas. El abogado considera que tal vez el directivo no midió los alcances del artículo cuestionado. Aclaró, además, que al Olimpia no le afecta este hecho, porque la sanción aplicada en casos como este es personal.

Lo que dice el artículo 26

Implicación en apuestas, juegos de azar o actividades similares. 1) Las personas sujetas a este código tienen prohibido participar, directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares relacionados con partidos o competiciones de fútbol y/u otras actividades relacionadas con el fútbol. 2) Se prohíbe a las personas sujetas al presente código tener todo tipo de intereses, de forma directa o indirecta (a través de terceros o con la colaboración de estos), en entidades, empresas, organizaciones, etc., que promuevan, negocien, organicen o dirijan apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol. Se entiende por intereses toda posible ventaja que redunde en beneficio de las personas sujetas al presente código y/o sus partes vinculadas. 3) Siempre y cuando la conducta sancionada no constituya otra violación del presente código, el incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 100.000 CHF (francos suizos), así como con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de tres años. Cualquier cantidad recibida indebidamente se incluirá en el cálculo de la multa.

