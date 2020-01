Alegan que exclusión de 22.000 asegurados del IPS fue un «error», pero medida seguirá

Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, reconoció que hubo un error al expulsar a más de 22.000 beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) por tener RUC, pero agregó que seguirán sin la cobertura los que facturan más de dos salarios mínimos. “La exclusión no es solo porque tienen RUC, sino porque facturan millones”, argumentó.

“El IPS está haciendo revisión de los documentos de las personas que hace tiempo acceden al servicio de salud pero no tienen derecho porque facturan G. 500 millones. Ellos seguirán excluidos, no así los que facturan hasta dos salarios mínimos. A estas personas se le seguirá brindando la cobertura de salud”, dijo el jefe del Gabinete Civil durante una visita a los estudios de ABC Cardinal.

Agregó que hubo una mala comunicación, pero que se está corrigiendo el error y se está depurando a las personas que usan el servicio teniendo la capacidad de pagar un seguro privado en detrimento a los asegurados que tienen menos recursos económicos.

“Si no depuramos el sistema, seguirá faltando medicamentos; el IPS está colapsado, se debe tomar algunas medidas para depurar a los que en verdad no son beneficiaros”, explicó Villamayor.

En otro momento, manifestó que no se puede sobrecargar al IPS con las personas que no aportan; en este punto también habló sobre las atenciones que se realizan por orden judicial. Aunque aclaró que la salud es un derecho y el Estado debe garantizar la cobertura, el IPS es un seguro obrero-patronal y no público.

“No podemos sobrecargar sobre el asegurado las atenciones que no sean potables, solo porque tenemos una orden judicial. Tenemos que acatar, pero el IPS es un seguro entre aportantes, no público. En este caso tenemos que mejorar el sistema de salud público”, dijo.

No obstante, reconoció que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el problema de salud de todos los habitantes, por eso se está trabajando en la salud preventiva.

“La salud preventiva es lo que estamos fortaleciendo, porque con nuestro sistema tributario, no tenemos capacidad suficiente para solucionar el problema de salud del país. Es más creo que ningún país del mundo puede solucionar todos los problemas de salud, por ello se está fortaleciendo la Unidad de Salud Familiar, para que la salud sea preventiva”, agregó.

