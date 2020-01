Joven asesinado no tenía antecedentes, pero su mamá sí

José Silguero, fiscal que investiga el asesinato de un joven de 22 años en un hecho sucedido el domingo de madrugada en Ñemby, hizo énfasis en que no existen aún elementos sólidos para hablar de un caso de sicariato, aunque la Policía haya referido que se trata de un enfrentamiento entre microtraficantes. La víctima no tenía antecedentes por narcotráfico, pero su madre sí, indicó el agente del Ministerio Público.

Silguero conversó este lunes sobre el crimen ocurrido ayer en horas de la madrugada. El fiscal manifestó que está colectando elementos para determinar qué puedo haber sucedido. La víctima fue Sergio Denis Romero, de 22 años, apodado Charly, quien según la Policía era un distribuidor de drogas de Ñemby y alrededores.

El fiscal explicó, sin embargo, que Denis Romero no tiene antecedentes por narcotráfico, aunque madre, a quien no identificó, sí tiene. También detalló que la mamá contó que hace tiempo no ve a su hijo.

Denis Romero conducía la camioneta en la que fue asesinado. En su compañía estaban su novia, Yessica Araceli González Barros, de 22 años, y un amigo identificado como Gustavo López, de 19 años.

La mujer aún no pudo declarar ante Fiscalía porque sigue en estado de shock. Silguero manifestó también que la misma está en carácter de detenida y también ordenó la captura de López, quien se fugó.

El fiscal hizo énfasis en que tanto la novia como el entorno familiar del fallecido tienen mucho miedo en dar la versión sobre qué pudo haber sucedido. “Estamos abocados en la investigación, no estamos quietos, nos estamos moviendo. Hay sospechas de actividad ilícita (por parte de Denis Romero)”, concluyó el fiscal.

Fuente: ABC Digital.